Обувь, особенно кроссовки, терпит побои и грязь, и со временем нужно знать, как ее стирать.

Итак, независимо от того, есть ли у вас любимая обувь , вы можете стирать ее дома в стиральной машине или вручную, чтобы удалить грязь, пятна и запах. Это требует определенных особых инструкций, чтобы поддерживать вашу обувь в хорошем состоянии. Читайте дальше, чтобы узнать, что это такое.

Как стирать обувь в стиральной машине

Снимите шнурки и стельки

Вытирайте шнурки (если они снимаются) отдельно в сетчатом мешке для белья в стиральной машине или стирайте их вручную в теплой воде с добавлением моющего средства. Снимите съемные стельки и стирайте их вручную или замените.

Выберите средства для стирки

Выберите средство для стирки. Вы можете использовать обычный стиральный порошок для стирки обуви или моющего средства на основе ферментов, который разорвет связь между молекулами пятна и тканью. Если обувь выглядит тускло, добавьте ложку порошкообразного отбеливателя на основе кислорода в барабан стиральной машины.

Совет Если вас беспокоит микоз стопы или другой гриб, добавьте дезинфицирующее средство в воду для мытья. Следуйте инструкциям продукта, чтобы получить правильное количество, которое необходимо добавить для загрузки.

Выберите параметры стиральной машины

Выберите температуру теплой или холодной воды. Выберите щадящий цикл, поскольку он имеет более низкую конечную скорость отжима. Это поможет предотвратить повреждение подошвы обуви и убережет стиральную машину от выхода из равновесия.

Предварительно обработайте пятна и удалите рыхлую грязь

Предварительно обработайте видимые пятна только легким стиральным раствором или пятновыводителем на основе ферментов. Втирайте его в пятно щеткой с мягкой щетиной – старая зубная щетка отлично подходит. Дайте моющему средству подействовать не менее 15 минут, чтобы расслоить грязь, прежде чем добавлять обувь в стиральную машину.

Если обувь грязная, промойте ее с помощью садового шланга или в кухонной раковине, прежде чем класть в стиральную машину. Грязь может забить стиральную машину и вызвать ее неисправность. Вы также можете смыть мусор с помощью садового шланга или в кухонной раковине перед мытьем.

Добавьте обувь в стиральную машину

Потяните язычок ботинка, если это шнуровка, чтобы моющий раствор мог легко достичь каждой поверхности. Поместите обувь (и шнурки) в сетчатый мешок для белья, прежде чем добавить его в стиральную машину. Обувь можно стирать бельем подобного цвета и плотности, например полотенцами или джинсами.

Высушите обувь

После завершения цикла снимите обувь и высушите ее на воздухе в месте, подальше от прямого солнечного света и тепла. Никогда не кладите обувь в горячую автоматическую сушилку для одежды. Сильная жара может привести к плавлению клея и обувь может развалиться.

Как стирать обувь вручную

Создайте раствор для очистки

Чтобы стирать обувь вручную, смешайте одну чайную ложку жидкого стирального порошка с двумя литрами теплой воды в раковине или пластиковой ванне.

Совет Если у вас нет стирального порошка, приготовьте средство для мытья посуды.

Подготовьте обувь к стирке

Снимите шнурки, если нужно, и наполните небольшую миску чистящим раствором. Поместите шнурки в пропиточный раствор.

Смойте с обуви любую грязь или рыхлую почву.

Используйте немного моющего средства для предварительной обработки видимых пятен. Работайте с моющим средством пальцами или щеткой с мягкой щетиной. Дайте ему поработать по крайней мере 15 минут, прежде чем постирать всю обувь.

Вымыть обувь

Окуньте обувь в мыльный раствор и дайте ему отмочиться примерно на 15 минут.

Смочите салфетку из микрофибры в моющем растворе и потрите ею наружную и внутреннюю часть обуви. Обратите внимание на подошвы.

Используйте меламиновую губку (Mr. Clean Eraser), если подошвы загрязнены, чтобы удалить следы потертостей из резины.

Хорошо промойте и высушите

Слейте моющий раствор. Наполните раковину или ванночку прохладной водой.

Прополощите обувь, при необходимости меняя воду, пока пена не прекратится.

Промойте шнурки и дайте обувь и шнуркам высохнуть на воздухе, вдали от резкого солнечного света и прямого тепла.

Источник: thespruce

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