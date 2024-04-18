Чтобы Украина победила в войне с россией - нужно иметь сильные, подготовленные и обученные резервы, поэтому сейчас наша страна в первую очередь нацелена заменить потерявшие потенциал воинские части и восстановить их.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Сейчас Украина нацелена заменить утратившие потенциал военные части и восстановить их.

"Сейчас работа нацелена: максимально вывести воинские части, которые потеряли свой потенциал, восстановить их и иметь ударную группировку, которая сможет выполнить стоящую перед нами задачу на будущее. А это задача — освободить нашу землю от оккупанта", — подчеркнул Александр Павлюк.

Также он прокомментировал желание некоторых стран "посадить" Украину за стол переговоров с рф. Военный добавил, что у нас одна задача – освободить от оккупантов территорию.

"Все остальное - это просто откладывание войны на несколько лет", - резюмировал Павлюк.

Источник: ТСН.

К слову, военный эксперт Петр Черник заявил, что ситуация на фронте сейчас не позволяет делать прогнозы по окончании боевых действий.

Черник сообщил, что общается с коллегами из-за океана и слышит такие мысли, что нам нужно выйти из этой фазы войны, но каким образом сейчас никто не знает.

"Распад рф, ее ядерное разоружение и сжатие до границ 1471 года - момента последнего картографирования Московского царства. Оставшиеся там люди еще три поколения будут проходить санацию, но никто не будет устраивать им геноцид, как это будет с нами в случае победы рф" , – считает эксперт.

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