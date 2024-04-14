Чтобы постирать одеяло вам не обязательно нужно прилагать большие усилия, просто попробуйте эти советы.

Вы можете безопасно постирать одеяло дома, используя обычные средства для стирки и следуя этим простым шагам.

Как постирать одеяло

Предварительно обработайте пятна и отремонтируйте разрывы

Перед тем, как постирать одеяло, проверьте его на наличие пятен, пока оно еще расстелено на кровати.

Нанесите небольшое количество стирального порошка на основе ферментов на загрязненные участки и вотрите его в ткань пальцами или нейлоновой щеткой с мягкой щетиной.

Дайте стиральному средству подействовать не менее 15 минут, прежде чем класть одеяло в стиральную машину.

Пока вы ждете, проверьте, нет ли царапин или разрывов, которые могут усилиться во время стирки, и отремонтируйте их.

Выберите параметры стиральной машины и добавьте моющее средство

Установите температуру воды для стиральной машины на холодную или теплую воду.

Выберите наибольшую загрузку и деликатный или щадящий цикл.

Используйте немного меньше обычного количества моющего средства, чтобы постирать одеяло. Избыток моющего средства может быть тяжело удалить из внутренних волокон одеяла.

Не добавляйте жидкий ополаскиватель для ткани, поскольку он может вызвать пятна на крупногабаритных вещах. Чтобы смягчить ткань и помочь удалить остатки мыла, добавьте 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса во время последнего цикла полоскания.

Совет Лучше всего использовать стиральную машину с передней или верхней загрузкой без центральной мешалки для размещения основной массы ткани.

Выстирань пододеяльник

Пододеяло можно стирать из подобных цветов и тканей, чтобы сбалансировать стиральную машину.

Высушите пододеяльник

Хорошо встряхните одеяло, когда вынимаете его из стиральной машины, чтобы уменьшить морщины и способствовать более равномерному высыханию.

Добавьте 2 или 3 шарика для сушки шерсти в сушилку, чтобы разрыхлить наполнитель одеяла.

Поставьте лоскутное одеяло на медленный огонь. Проверяйте его почаще и не пересушивайте.

Проверьте одеяло на наличие влажных пятен, прежде чем класть его обратно на кровать или хранить.

Пододеятель можно сушить на уличной веревке или накинуть на сушилку.

Совет Если у вас нет шерстяных мячей для сушки, вместо них можно использовать чистые теннисные мячи. Вот и все, вам удалось постирать одеяло.

Источник: thespruce

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