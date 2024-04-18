Астролог озвучила прогноз по срокам окончания войны в Украине.

Астрологиня сообщила, что у украинцев появится шанс в результате окончания войны со страной-агрессоркой стать действительно независимыми и разорвать порочный круг, итак, когда закончится война в Украине - прогноз астролога.

В интервью YouTube-канала "Прогноз" Инна Гнатюк сообщила, что после смены главнокомандующего ВСУ украинцы кое-что узнают, что положительно скажется на событиях в нашей стране.

Астрологиня сообщила, что уже в мае 2024 для нас начнется благоприятный период.

Весной 2025 года, добавила астролог, для Украины закончится тяжелое время.

Гнатюк говорит, что 29 марта 2025 года закончится период Саде-Сати, когда все переворачивается с ног на голову.

В глобальном аспекте это время можно охарактеризовать так – из-за огромных потерь, огромной боли за многие тысячи лет Украина получила шанс стать действительно независимой, разорвать порочный круг.

"Поэтому это будет положительное время для нас и Украины. Вообще, к 2029 году Украина должна урегулировать вопросы с землей и восстановлением разрушенного Россией и войной", – резюмировала Гнатюк.

"Боже неужели победа скоро, мы очень ждем спасибо",

"Спасибо. Все будет хорошо для Украины. Победа наша",

"Искренне Спасибо Божественной Любви и Светлая Украина Победила",

"Дай Бог нам миру здоровья, и терпения, спасибо вам за прогноз",

"Это видео еще больше подкрепило веру в нашу победу. Дай Бог, чтобы все свершилось",

"Дай Бог, чтобы так и было. Мы уже замучились от всего этого", - пишут украинцы в комментариях.

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