Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили об обнаружении фактов злоупотребления средствами бывшим руководителем и его заместителем Департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Суд назначил для них наказание. Решение было принято Высшим антикоррупционным судом.

Обоих ранее уволили по инициативе главы СБУ Василия Малюка. Следователи установили, что Проворотов и его заместитель покупали горюче-смазочные материалы по искусственно завышенным ценам. Для сделки они привлекли подконтрольные компании из Киева, занимавшиеся торговлей нефтепродуктами. Чтобы замести свои следы, подозреваемые вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. Нанесенный ими ущерб оценили более чем в 26 млн грн.

Во время обысков в их домах найдено более 11 миллионов гривен наличными, а также незарегистрированное оружие, в том числе боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов.

Бывшему руководителю Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины Александру Проворотову грозит до 26 лет лишения свободы.

Проворотова под стражу взяли на 60 дней с залогом в 3 миллиона гривен. Если залог будет внесен, он обязан соблюдать ряд ограничений, в частности, появляться по вызову следователя, прокурора или суда, не покидать границ Киевской области без разрешения, сообщать об изменениях места жительства и работы, воздерживаться от общения с определенными лицами и сдать на хранение свои загранпаспорт и другие документы, разрешающие выезд за пределы Украины, а также носить электронный браслет.

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