Если вы решите постирать ковер в стиральной машине, то потом точно об этом не пожалеете.

Выстирать ковер в стиральной машине гораздо проще, чем вручную, ведь экономит ваше время и эгергию. Мы расскажем вам, как это сделать.

Важное замечание. Перед тем, как постирать ковер, убедитесь, что он стирается в машине. Речь пойдет о том, как стирать ковры, имеющие чехол.

Как постирать ковер в стиральной машине

Снимите покрытие коврика

Чтобы постирать ковер, нужно сначала снять покрытие ковра с коврика, поскольку только покрытие можно стирать. Чтобы разделить их, просто растяните. Извлеките крышку наружу и вытряхните ее, чтобы избавиться от лишних волос или грязи. Не можете вынести на улицу? Пропылетесь ковер перед тем, как отделить его.

Если коврик грязный, вы можете пропылесосить его поверхность и при необходимости очистить точечно водой с мылом. Не кладите коврик в стиральную машину.

Точечное лечение пятен

Далее обратите внимание на пятна на чехле, которые могут оказаться чрезвычайно сложными для удаления в стиральной машине, таких как масляные пятна или моча домашних животных. Сбрызните на них пятновыводитель и оставьте покрытие на 10 минут. У вас под рукой нет пятновыводителя? Сделай сам, соединив две части перекиси водорода с одной частью мыла для посуды.

Выстирать ковер

Поместите предварительно обработанное покрытие коврика внутрь вашей стиральной машины дизайном наружу. Используйте мягкое моющее средство вместе с деликатным циклом машины. Если ваше покрытие вошло в неприятные запахи, добавьте в стиральную машину полстакана белого уксуса.

Совет После завершения цикла стирки убедитесь, что покрытие коврика выглядит чистым. Если оно все еще выглядит грязным, вам нужно еще раз постирать ковер.

Высушите коврик

Высушите покрытие коврика на воздухе или поместите его в сушилку и запустите на низкой температуре. Сушка на воздухе будет менее интенсивной для покрытия вашего ковра, что поможет ему дольше служить, но при необходимости можно использовать сушилку.

Когда чехол высохнет (вы не хотите, чтобы влага задерживалась под чехлом), положите его обратно на коврик, прокатив его поверх накладки, чтобы прикрепить.

Источник: thespruce

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