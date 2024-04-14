Военному стало плохо, и, несмотря на старания матери и соседей, пытавшихся спасти его, помощи от местных медицинских служб получить не удалось.

В селе Смолино Кировоградской области скончался 46-летний ветеран, который получил тяжелые ранения на фронте. По информации семьи, медицинские работники отказались приезжать на вызов, что повлекло за собой его смерть на руках матери. Дмитрий Заика был одним из первых, кто встал на защиту страны во время полномасштабного наступления России. Он служил в 178-м батальоне 121-й отдельной бригады Территориальной обороны ВСУ.

"13 мая 2023 года отец был тяжело ранен, враг сбросил с дрона взрывчатку на позиции, а осколки повредили ему легкие", - рассказывает его сын Александр. Дмитрий продолжал службу после реабилитации, но впоследствии был уволен из-за здоровья - ему предоставили II группы инвалидности.

9 апреля ему стало плохо, и, несмотря на старания матери и соседей, пытавшихся спасти его, помощи от местных медицинских служб получить не удалось. Соседний медицинский пункт, отказавшись ехать, посоветовал обращаться в другие населенные пункты, которые были гораздо дальше.

"От нас это 40 и 80 км соответственно, а до нашего пункта экстренной помощи - 300 метров, они могли дойти пешком. В конце концов примерно через пол часа из соседнего села Хмелевое приехала "буханка", в которой и нечем было оказывать помощь". .Я был на месте, когда врачи спускались, а отец уже умер", - рассказал детали Александр.

Когда Александр наведался в местную больницу, по его словам, медики были на месте, новенькая скорая Renault, оснащенная всем необходимым, тоже. А после огласки ситуации, скорая стала приезжать на вызов через две минуты.

Медики объясняют, что на момент обращения близких Дмитрия Заики медик оказывала помощь человеку с гипертоническим кризом, а водителя не было на месте. Впоследствии они якобы съездили к пациенту, но по прибытию на место их не пустили.

Семья считает, что причиной смерти стало небрежное отношение медиков. Неоказание медицинской помощи без веских причин может влечь за собой уголовную ответственность согласно ст. 139 УК Украины, предусматривающей наказание от ограничения до лишения свободы.

Источник: Телеграф.

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