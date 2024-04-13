Вывести пятна от маркера иногда кажется чем-то сложным, но на самом деле это далеко не так.

Если вы или ваш ребенок случайно оставили маркер на одежде или мебели, не беспокойтесь, ведь вывести пятна от маркера не сложно.

Спирт для растирания

Если в вашей аптечке спирт, попробуйте этот метод, чтобы вывести пятна от маркера — он один из самых эффективных для всех цветов и типов тканей.

Прополощите загрязненную часть одежды холодной водой, пока вода не станет прозрачной.

Положите несколько бумажных полотенец или чистых тряпок позади пятна, чтобы убедиться, что оно не просочится на другую сторону вашей одежды.

Смочите ватный тампон в спирте и осторожно промокните пятно, пока оно не исчезнет.

В завершение стирайте и высушите предмет одежды, как обычно.

Отбеливатель

Его следует использовать только для белой одежды. Использование его на цветной одежде или одежде с узорами может привести к серьезному обесцвечиванию.

Для начала прополощите загрязненную одежду прохладной водой.

Прочитайте этикетку по уходу за одеждой, чтобы убедиться, что на ней можно использовать отбеливатель. Если нет, попробуйте другой метод, чтобы вывести пятна от маркера.

Если у вас есть отбеливатель или спрей для отбеливания ткани, используйте его в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы планируете использовать отбеливатель в бутылках, поместите его в миску и погрузите в него ватный тампон.

Защитите остальную свою одежду, положив полотенце позади пятна.

Работая с внешней стороны пятна внутрь, осторожно промокните его, пока пятно не исчезнет.

Промойте отбеленный участок прохладной водой, чтобы убедиться, что отбеливатель не остался.

Выстирайте одежду как обычно.

Уксус

Если вы хотите вывести пятна от маркера методом, который не столь жесток, как отбеливатель или спирт, попробуйте уксус с суперзвездным очищающим средством.

Прополощите загрязненную вещь прохладной водой, пока вода не пройдет через нее.

Смешайте две части воды с одной частью отбеливателя в маленькой миске, а затем окуните в нее ватный диск.

Уложите на пятно несколько особо впитывающих бумажных полотенец или чистых кухонных тряпок.

Протрите пятно ватным шариком, начиная с наружной стороны пятна и продвигаясь внутрь.

Оставьте пятно от маркера, смоченное уксусом, на 10 минут.

Прополощите пятно под холодной водой, а затем отправьте его в стиральную машину.

Лимонный сок

Лимонный сок так же кислый, как уксус, и работает так же, чтобы вывести пятна от маркеров. Вот как им воспользоваться.

Прополощите загрязненную одежду холодной водой.

Смешайте две части воды с одной частью лимонного сока. Если вы выжимаете сок из лимонов самостоятельно (а не используете сок в бутылках), убедитесь, что сок не содержит мякоти и косточек.

Поместите полотенце внутрь одежды, затем окуните ватный тампон в раствор лимонного сока.

Осторожно протрите пятно маркера, начиная с края пятна внутрь.

Закончив, смойте лимонный сок, а затем постирайте, как обычно.

Пятновыводитель

Если вам не повезло с одним из этих методов своими руками, воспользуйтесь приобретенным в магазине пятновыводителем.

Если вы используете пятновыводитель, используйте его в соответствии с инструкциями производителя.

Вероятно, вы смочите пятно, распылите его, почистите, а затем промоете.

Если вы используете универсальное пятновыводитель, вам нужно быть немного осторожнее.

Нанесите его на увлажненное пятно от сухого истирания, затем дайте постоять 10 минут.

Немедленно промойте его горячей водой – вы же не хотите, чтобы он высох и еще больше испортил вашу одежду!

Источник: thespruce

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