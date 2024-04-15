Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 15 апреля.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 15 апреля.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 15 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Повешенный.

Вы приносите много жертв ради других, и какая-то часть вас задается вопросом, действительно ли это стоит усилий.

Хотя вам может потребоваться некоторое время, чтобы по-настоящему увидеть, пойдет ли это путешествие в том направлении, на которое вы надеетесь, усвойте уроки терпения, которым этот опыт пытается вас научить.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Солнце.

Жизнь наполнена тайной – и радостью!

Возможно, вы не видите непосредственного удовольствия перед глазами, но оно есть.

Ищите его, пока не найдете то, чего жаждет ваше сердце.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные.

Принять решение, с которым не согласен ваш партнер или близкие, непросто.

Но бывают случаи, когда вам нужно следовать зову своего сердца. Они поймут.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Мир

Вы хорошо знакомы с тем, как тяжелая работа приносит результаты.

Теперь, когда вы направили свою энергию на достижение достойной цели, то, на что вы надеялись, уже в пути. Вы так близки к получению заработанного!

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Суд.

Думать самостоятельно может быть сложно, когда вы не уверены. Сосредоточьтесь на фактах. Придерживайтесь решений.

Возможно, вы не получите гарантии, что все получится, но ваша должная осмотрительность не приведет вас к неправильному пути.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант.

Вам нужен дельный совет. Существует так много мудрости, которую нельзя упускать из виду.

Вам не нужно проходить через это в одиночку. Есть люди, с которыми вы можете поговорить, и они с радостью помогут вам найти решение вашей проблемы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Сила

Многое произошло, и, несмотря на все проблемы, с которыми вы столкнулись, у вас есть доля оптимизма.

У вас есть внутреннее упорство, чтобы добраться туда, куда вы направляетесь. Держитесь пути, который вы для себя наметили. Вы доведете эту задачу до конца.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Колесница.

Вы знали, что это будет тяжелая поездка. Бывают моменты, когда хочется бросить. Хотя подожди.

Многие люди чувствовали то же самое, когда жизнь становилась трудной. Вы не хотите сдаваться, когда вы так близки к победе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Удача – это то, что случается, когда судьба встречается с судьбой. Этого не произойдет, если ты останешься дома.

Вы должны проявить себя так, чтобы обстоятельства жизни могли принести вам удачу, к которой вы стремитесь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император в перевернутом положении.

У вас построено много стен, которые защищают ваше сердце.

В прошлом они приносили вам пользу, но пришло время позволить им уйти. Вы готовы снова чувствовать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Не следуйте плохим советам. Тот факт, что все это делают, не означает, что вы тоже должны это делать.

У вас может возникнуть соблазн последовать за стаей, но если ваша интуиция подсказывает вам, что это не для вас, разумнее не игнорировать свои чувства.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Пришло время восстановить связь с другими. У вас нет причин оставаться на расстоянии.

Вам нужны люди в вашей жизни так же, как им нужно общаться с вами.

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