Ваше ежедневное гадание по одной карте Таро и гороскоп для всех знаков зодиака здесь на 14 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Жизнь — это то, что вы из нее делаете, и если вы готовы к улучшению, вот ваше разрешение.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 14 апреля.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.
Взрослеть тяжело.
Дела не всегда идут гладко, поэтому поставьте цель, которая принесет хорошую выгоду или награду, которая поможет вам оставаться позитивным и решительным.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Дьявол
Не поддавайтесь искушению и отказывайтесь от желаемого.
Вы так близки к своей цели. Вы пожалеете об уходе, так что держитесь, пока эта важная работа не будет завершена.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Кубков
Возможно, вы не были готовы к переменам, но вы знали, что то, что вы переживаете, может произойти.
Вот почему ты такой выносливый. Скорректируйте свое мышление и подход. Все наладится.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.
Это такое творческое время в вашей жизни. Идеи будут течь к вам.
Засуха вдохновения, которую вы испытали, наконец-то подходит к концу.
Возможно, вы даже захотите держать блокнот наготове для записи всего, что приходит на ум.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.
Чувства могут ввести вас в заблуждение. Вы пытались угодить другим, и все запуталось.
Это время поиска эмоциональной ясности. Вместо того, чтобы спрашивать других, что вам следует делать, прислушайтесь к своему сердцу.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая.
Возможно, вы сейчас не там, где хотите, но упорным трудом и усилиями вы сможете этого достичь.
Неготовность не заставит других думать о вас хуже. Они будут восхищаться вами за то, что вы учитесь на ходу.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Девятка Кубков.
Веселись! Жизнь создана для наслаждения. Вы не хотите, чтобы все работали и не играли.
Запланируйте немного удовольствия, чтобы оправдать все ваши жертвы.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.
Ваши природные таланты есть, но они не приведут вас туда, куда вы хотите.
Вы должны продолжать работать ради того, чего хотите.
Со временем и настойчивостью ваши усилия принесут вам хорошие результаты.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Иерофант, перевернутая.
Не сравнивайте себя с гигантами общества. Вы уникальны.
Ваш тихий голос звучит громче всего, когда его слышат люди, которые понимают ваше послание и относятся к нему.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Шестерка Жезлов
Гордитесь всем, чего вы достигли на данный момент, а также поделитесь своей благодарностью с теми, кто был рядом с вами, проявляя свою поддержку.
Ты сделал все это сам, но разве ты не рад, что у тебя есть друзья, которые тебя подбадривают?
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.
Вы любите удивлять людей? Если вы надеялись запланировать что-то особенное, сейчас самое время это сделать.
Подарок на годовщину или день рождения можно легко спрятать. Будет очень весело увидеть выражение их лиц, когда они увидят, чем вы занимались.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Суд
Вам не нужно ничего делать. Карма умеет брать дело в свои руки.
Когда вам нужно свести счеты, позвольте закону сделать свое дело. Если вы чувствуете, что поступили несправедливо, следуйте правильным путем, чтобы решить проблему.
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