Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 14 апреля.

Ваше ежедневное гадание по одной карте Таро и гороскоп для всех знаков зодиака здесь на 14 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Жизнь — это то, что вы из нее делаете, и если вы готовы к улучшению, вот ваше разрешение.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 14 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Взрослеть тяжело.

Дела не всегда идут гладко, поэтому поставьте цель, которая принесет хорошую выгоду или награду, которая поможет вам оставаться позитивным и решительным.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Дьявол

Не поддавайтесь искушению и отказывайтесь от желаемого.

Вы так близки к своей цели. Вы пожалеете об уходе, так что держитесь, пока эта важная работа не будет завершена.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Возможно, вы не были готовы к переменам, но вы знали, что то, что вы переживаете, может произойти.

Вот почему ты такой выносливый. Скорректируйте свое мышление и подход. Все наладится.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Это такое творческое время в вашей жизни. Идеи будут течь к вам.

Засуха вдохновения, которую вы испытали, наконец-то подходит к концу.

Возможно, вы даже захотите держать блокнот наготове для записи всего, что приходит на ум.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Чувства могут ввести вас в заблуждение. Вы пытались угодить другим, и все запуталось.

Это время поиска эмоциональной ясности. Вместо того, чтобы спрашивать других, что вам следует делать, прислушайтесь к своему сердцу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая.

Возможно, вы сейчас не там, где хотите, но упорным трудом и усилиями вы сможете этого достичь.

Неготовность не заставит других думать о вас хуже. Они будут восхищаться вами за то, что вы учитесь на ходу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Веселись! Жизнь создана для наслаждения. Вы не хотите, чтобы все работали и не играли.

Запланируйте немного удовольствия, чтобы оправдать все ваши жертвы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Ваши природные таланты есть, но они не приведут вас туда, куда вы хотите.

Вы должны продолжать работать ради того, чего хотите.

Со временем и настойчивостью ваши усилия принесут вам хорошие результаты.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Не сравнивайте себя с гигантами общества. Вы уникальны.

Ваш тихий голос звучит громче всего, когда его слышат люди, которые понимают ваше послание и относятся к нему.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Гордитесь всем, чего вы достигли на данный момент, а также поделитесь своей благодарностью с теми, кто был рядом с вами, проявляя свою поддержку.

Ты сделал все это сам, но разве ты не рад, что у тебя есть друзья, которые тебя подбадривают?

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.

Вы любите удивлять людей? Если вы надеялись запланировать что-то особенное, сейчас самое время это сделать.

Подарок на годовщину или день рождения можно легко спрятать. Будет очень весело увидеть выражение их лиц, когда они увидят, чем вы занимались.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Суд

Вам не нужно ничего делать. Карма умеет брать дело в свои руки.

Когда вам нужно свести счеты, позвольте закону сделать свое дело. Если вы чувствуете, что поступили несправедливо, следуйте правильным путем, чтобы решить проблему.

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