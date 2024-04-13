Пыль может наносить вред вашему дому круглый год, но вы можете сделать свое пространство блестящим, используя правильные инструменты и быстрые методы.

Вы не можете предотвратить появление пыли , поэтому рекомендуется по крайней мере раз в месяц очистить дом от пыли в легкодоступных местах, таких как потолочные вентиляторы и обивка. Каждые три-шесть месяцев обрабатывайте более сложные места, такие как высокие окна и потолки, а также мелкие предметы, такие как рамы и полки. Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от пыли в вашем доме, чтобы пространство было чистым.

Как очистить весь дом от пыли

Соберите инструменты для пыли.

Чтобы очистить дом от пыли, используйте ткани из микрофибры, а не перьевую тряпку. Ткань из микрофибры улавливает и собирает пыль, ее можно стирать в прачечной после использования.

Выберите гибкую тряпку из микрофибры с шестом, чтобы добраться до высоких мест; это безопаснее, чем лазать по лестнице и лестнице.

Работа от потолка до пола

Уложите гибкую тряпку из микрофибры на столб и согните ее, чтобы убрать пыль вокруг лопастей потолочного вентилятора и труднодоступных светильников.

Смочите ткань из микрофибры вашим любимым универсальным моющим средством и осторожно протрите высокие поверхности, чтобы очистить их.

По возможности используйте вакуум

Используйте легкий пылесос с насадками или ручной пылесос для удаления пыли с полок, верхних поверхностей шкафов и литья.

Используйте микрофибру и на стеклянных поверхностях

Используйте полотенца из микрофибры, изготовленные специально для стекла, чтобы очистить дом от пыли без разводов. Эти полотенца более плотные и гладкие, поэтому они не царапают стекло.

Вытрите пыль из плинтусов

Вытрите пыль из плинтусов после того, как верх и середина комнаты будут очищены от пыли.

Начните с очищения поверхности плинтусов круглой щеткой.

Возьмите ткань из микрофибры (или вместо нее бумажные полотенца), сбрызните универсальным моющим средством и протрите плинтусы, чтобы закончить. Если ваши плинтуса заброшены и потерты, воспользуйтесь губкой из пены меламиновой, чтобы вернуть к жизни обозначенные плинтуса.

Вот и все, вам удалось очистить дом от пыли.

Источник: thespruce

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