Вы не можете предотвратить появление пыли , поэтому рекомендуется по крайней мере раз в месяц очистить дом от пыли в легкодоступных местах, таких как потолочные вентиляторы и обивка. Каждые три-шесть месяцев обрабатывайте более сложные места, такие как высокие окна и потолки, а также мелкие предметы, такие как рамы и полки. Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от пыли в вашем доме, чтобы пространство было чистым.
Как очистить весь дом от пыли
Соберите инструменты для пыли.
Чтобы очистить дом от пыли, используйте ткани из микрофибры, а не перьевую тряпку. Ткань из микрофибры улавливает и собирает пыль, ее можно стирать в прачечной после использования.
Выберите гибкую тряпку из микрофибры с шестом, чтобы добраться до высоких мест; это безопаснее, чем лазать по лестнице и лестнице.
Работа от потолка до пола
Уложите гибкую тряпку из микрофибры на столб и согните ее, чтобы убрать пыль вокруг лопастей потолочного вентилятора и труднодоступных светильников.
Смочите ткань из микрофибры вашим любимым универсальным моющим средством и осторожно протрите высокие поверхности, чтобы очистить их.
По возможности используйте вакуум
Используйте легкий пылесос с насадками или ручной пылесос для удаления пыли с полок, верхних поверхностей шкафов и литья.
Используйте микрофибру и на стеклянных поверхностях
Используйте полотенца из микрофибры, изготовленные специально для стекла, чтобы очистить дом от пыли без разводов. Эти полотенца более плотные и гладкие, поэтому они не царапают стекло.
Вытрите пыль из плинтусов
Вытрите пыль из плинтусов после того, как верх и середина комнаты будут очищены от пыли.
Начните с очищения поверхности плинтусов круглой щеткой.
Возьмите ткань из микрофибры (или вместо нее бумажные полотенца), сбрызните универсальным моющим средством и протрите плинтусы, чтобы закончить. Если ваши плинтуса заброшены и потерты, воспользуйтесь губкой из пены меламиновой, чтобы вернуть к жизни обозначенные плинтуса.
Вот и все, вам удалось очистить дом от пыли.
Источник: thespruce
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