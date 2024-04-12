В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов незаконной деятельности данной группы и лиц, способствовавших в преступных действиях.

НАБУ раскрыло схему, с помощью которой организованная преступная группа пыталась присвоить 160 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию Харькова из государственного и международного бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным прессслужбы НАБУ, во главе этой группы стоял известный бизнесмен, который в сотрудничестве с первым заместителем председателя коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" обеспечил заключение контрактов с находящимися под его контролем компаниями на поставку материалов, включая трубы, оконные конструкции и техническую. соль.

Далее, по схеме, "победитель" тендера покупал необходимые товары у производителя через ряд посреднических фирм, после чего продавал их коммунальному предприятию по значительно превышающей рыночной цене. В результате схема нанесла ущерб на сумму 159,5 миллионов гривен. Злоумышленники распоряжались этими средствами по своему усмотрению, в том числе и 22 миллионами гривен, предоставленными Всемирным Банком.

В настоящее время семи лицам уже сообщено о подозрении. Среди них - руководитель преступной группы, его сообщники по коммунальному предприятию и четыре человека, находившиеся под его влиянием. Преступления квалифицированы по части 5 статьи 191, части 2 статьи 28, а также части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов незаконной деятельности данной группы и лиц, способствовавших в преступных действиях.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, у страничек отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.