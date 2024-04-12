Белая стена может иметь все признаки износа, но есть несколько простых способов мгновенно освежить ее.

Белые стены можно очистить бытовыми растворами, такими как мыло для посуды или паста из пищевой соды и воды, которую можно нанести влажной губкой и вытереть. Также можно получить безупречно белоснежные стенки при помощи коммерческих товаров.

Мы подробно расскажем о том, как очистить белые стены.

Как правильно очистить белые стены

Соберите свои материалы

Используйте мягкую губку или тряпку из микрофибры, но для более устойчивых пятен может потребоваться щеточка. Вероятно, в вашем доме уже есть необходимые моющие средства, такие как универсальные моющие средства, мыло для посуды или пищевая сода.

Начните с потолка в пол

Вытрите пыль из стен полотенцем из микрофибры или выдвижной тряпкой, чтобы достичь более высоких мест. Полоскайте и отжимайте его между салфетками, когда оно запачкается. Вы можете добавить несколько спреев универсального моющего средства.

Совет Чтобы добраться высоко до стены без табуретки, стремянки или удлинителя, хорошо подойдет метла, чтобы добраться до верхней части и удалить паутину. Также можно использовать пылесос и его насадку-щетку.

Точечный метод 1: универсальное чистящее средство

Используйте универсальное чистящее средство с тканью из микрофибры, тряпкой или бумажным полотенцем. Выберите универсальное чистящее средство с почти мыльной текстурой — оно лучше всего подходит для сбора липких загрязнений, таких как пища или напитки. Универсальное чистящее средство работает лучше всего, если вы сразу заметили пятно и можете очистить белые стены даже от наибольших загрязнений.

Способ 2: мыло для посуды и мягкая губка

Нанесите точку мыльного средства на пятно. Смочите мягкую губку и промойте пятно. Оставьте на несколько минут, затем протрите влажной тканью из микрофибры. Мыло для посуды – отличное средство для очистки поверхностей в вашем доме. Выбирайте мягкое мыло для посуды, не имеющее сильного запаха или других агрессивных химикатов.

Если он не удаляется с первого раза, повторите процесс два-три раза.

Точечный метод 3: паста из пищевой соды

Попытайтесь натуральное средство от пищевой соды, чтобы очистить белые стены стойких пятен. Пищевая сода действует на большинство типов пятен и поверхностей.

Возьмите немного пищевой соды и миску; Создайте пасту, используя три части пищевой соды на одну часть воды. Он должен иметь слегка липкую текстуру, поэтому отрегулируйте соотношение соответственно.

Влажной губкой аккуратно распределите пасту по стене.

Дайте постоять – чем дольше, тем лучше.

После достаточной пропитки очистите пятно влажной тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.

Если пятно не исчезает или вы хотите одновременно удалить запах со стены, попытайтесь сделать пасту из пищевой соды, используя уксус вместо воды.

Способ пятна 4: Волшебная резинка

Будьте настойчивы, если другие методы не принесут результат, воспользовавшись большим оружием – меламиновой резинкой. Смочите губку и осторожно протрите пятно или потертость, пока стены не станут чистыми.

Источник: thespruce

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