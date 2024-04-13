После того, как произойдет несчастный случай с разбитыми стеклами, вы должны сделать несколько шагов, чтобы обеспечить безопасность людей и домашних животных.

Когда стакан, оконное стекло или лампочка разбиваются, маленькие кусочки стекла разлетаются по полу на впечатляющее расстояние и несут опасность, так что такое разбитое стекло нужно немедленно очистить.

Очистите комнату и сделайте порядок

Как можно скорее пусть люди и домашние животные покинут территорию, где произошла авария. Предназначенный уборщик должен одеть крепкую закрытую обувь, защитить глаза и плотные перчатки перед началом очистки стекла.

Используйте самый яркий возможный свет

Чтобы очистить стекло, нужно увидеть каждый блик стекла и включите как можно больше света. Лучше всего использовать светодиодный фонарик или фонарик на смартфоне, чтобы вы могли наклонять его на поверхности. Стекло будет блестеть на свете.

Соберите большие осколки

Надев перчатки, собирайте большие осколки стекла. Если у вас нет перчаток, возьмите стекло кухонными щипцами. Никогда не используйте голые руки.

Осколки следует поместить в плотный бумажный или трехслойный полиэтиленовый пакет для утилизации. Вы также можете использовать несколько слоев газеты, чтобы обернуть стекло, чтобы предотвратить случайные порезы в мусорнике.

Совет Не становитесь на колени на пол, чтобы поднять стакан. Вы можете оказаться со стеклом в колене. Если вы не можете легко наклониться, воспользуйтесь небольшой ступенью, чтобы очистить стекло.

Подметайте или пылесосите стекло

Если разбитое стекло застряло в волокнах ковра или обивки, используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы поднять стекло на поверхность ткани, прежде чем пытаться подместить или пропылесосить его. Следите, чтобы осколки не подняли вверх, иначе они разлетятся.

Используйте метлу с жесткой щетиной и совок, чтобы содержать как можно больше осколков стекла. Используйте короткие эффективные движения, чтобы предотвратить разлет мелких кусочков по комнате.

Если у вас есть подходящий тип пылесоса, вы также можете пропылесосить, чтобы очистить стекло. Пылесос не может иметь гибкий шланг, который можно пробить стеклом. Ручные пылесосы и пылесосы для сухих и влажных цехов безопасны в использовании.

Используйте свежий хлеб или картофель, чтобы собрать осколки.

Даже после подметания или пылесоса крошечные осколки останутся в волокнах ковров, стыках пола или узких углах. Используя фонарик вы увидите, как они задерживаются в ожидании босой ноги или руки. Один из способов избавиться от них – это использовать предметы из амбара.

В перчатках прижмите кусочек мягкого свежего хлеба к осколкам стекла. Обязательно немедленно выбрасывайте хлеб. Или разрежьте картошку пополам, чтобы открыть внутреннюю мякоть. Нажмите на срезанную сторону картофеля на осколки стекла, чтобы легко их подобрать. Немедленно выбросьте картофель в помойку – не компостуйте его.

Снимите мелкие осколки мокрыми бумажными полотенцами.

Уложите три листа бумажных полотенец или салфеток и сложите их в виде квадрата, чтобы очистить стекло. Намочите и прижмите квадрат к осколкам стекла. Они будут прилипать к бумажному полотенцу для легкой утилизации.

Используйте валик для ворса

Валик для ворса, предназначенный для удаления шерсти домашних животных, имеет более сильный клей и лучше справится со стеклом. Снимите стеклянный лист и утилизируйте его правильно.

Улавливайте осколки клейкой лентой

Надев толстые перчатки, обмотайте клейкой лентой вокруг руки липкой стороной наружу. Прижмите ленту к кусочкам стекла, затем осторожно выбросьте ленту в мусорный мешок.

Сделайте окончательную уборку

Осколки стекла могут прилипнуть к щетине вашей метлы или совка. Вынесите их на улицу и хорошо промойте садовым шлангом над ведром. Слейте воду в канализацию.

Проверьте низ обуви, не застряло ли стекло в протекторах. Снимите стекло с помощью клейкой ленты или бумажных полотенец, чтобы убедиться, что стекло не прослеживается через дом.

Источник: thespruce

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