Сейчас материалы циничного дела были отправлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники Государственного бюро расследований успешно завершили рассмотрение кейса по финансовым махинациям, осуществленным начальником финансово-экономического отдела одной из военных баз Киевской области. Как сообщили в ДБР, чиновник перевел 20 миллионов гривен на банковский счет своей жены, занимавшей должность старшего солдата на упомянутой базе.

Сейчас материалы дела были отправлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Действия чиновника, направленные на сокрытие фактов ненадлежащего управления финансами перед высшим военным руководством, включали введение в заблуждение путем фиктивного начисления жене 20 миллионов гривен в качестве дополнительного вознаграждения. Вместо того чтобы выплачивать эти средства, чиновник планировал покрыть задолженность по налогу на доходы, вызванную его собственной халатностью. Однако план потерпел неудачу, и средства были фактически переведены на счет жены.

Все неправомерно перечисленные средства были возвращены на счета воинской части.

Обвиняемому инкриминируется нарушение части 4 статьи 426 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное невыполнение военным должностным лицом своих непосредственных обязанностей, если это повлекло значительный ущерб. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Процедурное руководство по делу обеспечивает Белоцерковская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

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