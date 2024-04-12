Протекающий кран создает кучу ненужную проблему, поэтому знать, как его починить, просто необходимо.

Капляющий дырявый кран может быть достаточно раздражающим, чтобы не дать вам спать ночью, поэтому нужно уметь его починить.

картриджный кран.

Снимите винт с ручки

Перед тем как починить кран, перекройте воду и закупорьте слив раковины, снимите ручку смесителя. Часто сбоку или сзади рукоятки есть винт с шестигранной головкой. Вставьте конец шестигранного ключа в винт и поверните против часовой стрелки. Выкрутите винт и надежно отложите его в сторону.

Снимите ручку крана

Поднимите ручку вверх, чтобы снять ее.

Ослабьте крепежную гайку

Найдите тонкую фиксирующую гайку, удерживающую картридж раковины на месте. Зажмите регулируемые плоскогубцы вокруг фиксирующей гайки. Поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить гайку. Остальные орехи вывернуть вручную.

Снимите картридж раковины

Возьмитесь за верхнюю часть картриджа раковины и потяните его вверх для извлечения. Возможно, вам придется осторожно пошевелить картриджем, чтобы ослабить его, прежде чем вынимать.

Нанесите силиконовую смазку

Нанесите небольшое количество силиконовой смазки для смесителя на корпус сменного картриджа смесителя.

Вставьте картридж для замены

Выровняйте выступы сменного картриджа с пазами на смесителе. Сдвиньте картридж прямо вниз, пока он полностью не встанет на место. С помощью гаечного ключа закрепите стопорную гайку.

Установите ручку

Снова установите ручку смесителя шестигранным ключом и шестигранным винтом.

Испытание потока воды

Откройте краны подачи воды. Дайте крану поработать примерно минуту, а затем снова закройте его. Проверьте наличие утечек.

Как починить компрессионный кран

Снимите ручку

После перекрытия воды и укупорки канализации снимите ручку смесителя шестигранным ключом или крестообразной отверткой. Некоторые смесители могут иметь декоративную крышку над винтом. Снимите колпачок с помощью плоской отвертки или канцелярского ножа. Открутите ручку и отложите ее вместе с винтом в сторону.

Снимите крышку клапана (если она есть) и узел штока клапана

Узел штока клапана может иметь крышку, которую можно снять, открутив ручку плоскогубцами.

Сняв крышку (или ее никогда не было), возьмите плоскогубцами шестигранную головку узла штока клапана. Чтобы снять его, закрутите против часовой стрелки.

Совет Обратите внимание, что головка винта с шестигранной головкой встроена в узел штока клапана. Это не отдельная стопорная гайка.

Снимите винт с шайбой

Открутите крестообразную отвертку , чтобы открутить винт, удерживающий шайбу штока.

Снимите шайбу штока

Ногтем или острием канцелярского ножа извлеките шайбу штока из узла штока клапана.

Замените шайбу штока

Надежно установите новую шайбу штока на узел клапана. Закрутите винт шайбы сверху.

Соберите кран

Замените крышку клапана (если есть). Прикрепите ручку. Сверху добавьте любые декоративные крышки.

Включите воду под раковиной и дайте ей потекть примерно минуту. Перекройте кран и проверьте, не протекает ли.

Вот и все, вам удалось починить кран.

Источник: thespruce

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