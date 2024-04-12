Мария по образованию – реабилитолог, но когда на работе объявили о наборе добровольцев в Сводный отряд, Мария решила присоединиться без колебаний.

Мария Семенюк, патрульная полицейская из Ужгорода, находится на передовой как боевая медичка уже больше года. Она присоединилась к Сводному отряду Национальной полиции подразделения "Хищник" 24 февраля 2023 года. Историю медика рассказали в сюжете Суспільного.

Мария всегда мечтала об отпуске в Ужгороде весной, и, наконец, эта мечта сбылась. После прогулки по Набережной Независимости вместе с сестрой Анной, они посетили Холм Славы на кладбище "Кальвария", где похоронены военные, погибли в российско-украинской войне.

Мария по образованию – реабилитолог, но когда на работе объявили о наборе добровольцев в Сводный отряд, Мария решила присоединиться без колебаний.

"У меня не было мыслей не идти. У меня были только мысли: "Как?". Определенные знания у меня были. Мы и в патрульной полиции работали над этим. И когда мы в сводный отряд попали, для нас тоже проводили обучение. Польша была на учениях за период пребывания в сводном отряде", - добавляет Мария Семенюк.

За время службы в составе Сводного отряда полицейский работал на юге и востоке. Мария уже привыкла к непредсказуемости режима, где она может получить вызов в любой момент.

"Я привыкла к режиму, что может быть такое, что тебя вызывают и ты сегодня был выходной, а вечером ты уже на работе. Так и сейчас. Вещи у меня сложены, рюкзак готов. Я готова ехать, если позвонят и скажут", – говорит она.

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