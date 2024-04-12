Прочистить ливень бывает сложно, если вы не знаете, как это делать, поэтому нужно научиться.

Прочистить слив с хорошими советами это дело нескольких минут, поэтому каждому из нас нужно знать эти советы.

Как прочистить слив раковины, ванны или душа с помощью плунжера.

Используйте стандартный поршень в форме колокола, чтобы прочистить ливень в раковине, ванне или душе. Наденьте водонепроницаемые перчатки и защитные очки.

Намочите мочалку

Тщательно смочите мочалку и пока отложите ее.

Снимите сливную пробку или крышку

Снимите выдвижную сливную пробку из раковины или ванночки. Для душевых кабин снимите сливную решетку.

При необходимости добавьте воду

Добавьте воду с помощью чашки или ведра, если в раковине, ванной или душевой емкости недостаточно воды, чтобы покрыть поршень чашки.

Закройте переливное отверстие, если необходимо

Сложите влажную мочалку в квадрат и накройте ею переливное отверстие раковины или ванной (в душевых кабинах этого нет). Поможет иметь помощника, держащего мочалку, чтобы у вас были обе руки, чтобы работать с поршнем.

Нижний плунжер

Опустите чашу поршня в воду под углом, чтобы наполнить чашу.

Нажмите поршень вниз

Сильно нажмите на поршень вниз и снова вверх. Повторите несколько раз.

Запустить горячую воду

Запустите горячую воду на несколько минут после того, как ливень станет чистым.

Как прочистить слив раковины средством для удаления волос

Инструменты для удаления волос из раковины обычно продаются несколькими штуками. Вы можете приобрести простой инструмент, опускающийся прямо в дренаж и тянущий прямо вверх, присоединив закупорку. Или можно выбрать инструмент с небольшой рукояткой для поворота конца с шипами, когда он попадает в сливную трубу, подобно настоящему шнеку для раковины.

Снимите пробку

Снимите выдвижную сливную пробку из раковины.

Инструмент вставки

Продвиньте заостренный конец инструмента в канализацию. Если инструмент нашел блок, толкайте его вверх и вниз несколько раз.

Удалите инструмент и забивание

Вынимайте инструмент медленно. Засор должен быть на инструменте. Используйте бумажные полотенца, чтобы удалить и утилизировать засор.

Использовать ручку (необязательно)

Запустите ручку, если инструмент имеет функцию вращения. Продвиньте заостренный конец инструмента в канализацию. Держите центр рукоятки одной рукой, а рукоятку другой рукой. Поверните рукоятку несколько раз. Потяните прямо вверх, чтобы удалить инструмент и прочистить слив.

Источник: thespruce

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