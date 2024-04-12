Многие избегают стирки одеяла с подогревом, боясь его повредить, но выход из этой ситуации есть.

Выстирать одеяло с подогревом не так сложно, как вы думаете, ведь делать это можно не только вручную, но даже в стиральной машине.

Как постирать одеяло с подогревом вручную

Наполните ванную теплой водой

Начните с наполнения ванны (или большого ведра) теплой водой и стирального порошка. Убедитесь, что достаточно воды, чтобы помахать одеялом, чтобы можно было очистить каждую складку.

Отсоедините одеяло и отсоедините шнур

Когда ванна наполнится, выключите одеяло с подогревом и отсоедините шнур. Отложите шнур в сторону и проверьте, нет ли изношенных или обнаженных проводов, а также разрывов и разрывов. Если вы заметили какие-либо повреждения, прекратите процесс очистки. Пора заменить одеяло.

Из-за Вы также можете встряхнуть одеяло и быстро очистить его, чтобы удалить крошки, ворсинки или грязь.

Выстирайте свое одеяло с подогревом

Затем поместите нагретое одеяло в воду, убедившись, что каждая поверхность покрыта водой с мылом. Немного покрутите одеяло до тех пор, пока вода не станет пенной, а затем оставьте одеяло на 10 минут.

Тщательно промыть

Затем вылейте мыльную воду из ванны и начните полоскать одеяло свежей теплой водой. Вы можете повторно наполнить полоскающую ванну или воспользоваться насадкой-распылителем, если она у вас есть. Будьте осторожны, чтобы не тереть одеяло грубо, поскольку это может повредить проводку.

Аккуратно отожмите, а затем высушите

Наконец опорожните ванну и осторожно выдавите лишнюю жидкость из одеяла. Опять же будьте осторожны, чтобы не отжать одеяло. Завершите, повесив одеяло на бельевую веревку или сушилку, чтобы она высохла на воздухе. Убедитесь, что одеяло полностью высохло, прежде чем использовать его снова.

Как постирать одеяло с подогревом в стиральной машине

Отсоедините одеяло и отсоедините шнур

Независимо от того, какой способ вы найдете, чтобы постирать одеяло с подогревом, перед стиркой всегда убедитесь, что одеяло отключено от сети, а шнур отключен.

Положите одеяло в стиральную машину

Раскройте одеяло с подогревом и осторожно положите его в стиральную машину (не кладите в машину свернутое или сложенное одеяло, поскольку это может помешать тщательной очистке). Добавьте стиральный порошок и установите цикл стирки на нежную или деликатную, а температуру воды на холодную или теплую. Остановите цикл через две-три минуты и перейдите к настройке полоскания. Если возможно, выберите низкую скорость отжима.

Ненадолго переместите одеяло в сушилку

Затем переместите одеяло с подогревом в сушилку. Выберите режим сушки на воздухе или низкий нагрев и высушите одеяло частично в течение примерно 20 минут, прежде чем остановить цикл и перейти к последнему этапу.

Завершите тщательное высушивание на воздухе

Ваше одеяло с подогревом должно быть еще немного влажным, когда вы вынимаете его из сушилки. Дайте ей высохнуть на бельевой веревке или сушилке. Убедитесь, что одеяло полностью высохло, прежде чем подключать его снова и использовать снова.

Вот и все, постирать одеяло с подогревом совсем не сложно.

Источник: thespruce

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