Чтобы правильно постирать одежду вручную вам нужно знать несколько хороших советов, чтобы ваша одежда не испортилась.

Выстирать одежду вручную немного сложнее, чем сделать это в стиральной машине, но иногда ручная стирка несколько полезнее для вещей.

Politeka поделится секретами успешной стирки вручную.

Предварительно обработайте пятна

Перед тем, как постирать одежду вручную, обработайте видимые пятна и сильно загрязненные участки стиральным порошком или пятновыводителем на основе ферментов. Втирайте чистящее средство в ткань пальцами или щеткой с мягкой щетиной (старая зубная щетка прекрасно подходит).

Дайте чистящему средству поработать по крайней мере 15 минут, прежде чем постирать одежду, чтобы ферменты разорвали связь между пятном и тканью.

Очистите раковину или ванночку

Раковина или ванна, которые вы планируете использовать, чтобы постирать вручную, должны быть безупречно чистыми. На кухонных раковинах могут быть следы жира, переходящие на одежду. На раковинах для ванной комнаты могут быть следы средств по уходу за кожей, отбеливающих ткани. Очистите раковину и хорошо промойте, чтобы не осталось чистящего средства.

Создайте моющий раствор

Наполните раковину или ванночку водой и моющим средством, прежде чем добавлять одежду. Убедитесь, что у вас достаточно воды, чтобы полностью погрузить одежду.

Вода должна быть теплой или прохладной – читайте этикетку по уходу за изделием. Горячая вода может привести к расплывчатости или усадке некоторых тканей.

Добавьте 1 чайную ложку стирального порошка. Вам не нужно много пузырьков, чтобы получить чистую одежду, а слишком много стирального средства означает много полосканий или остатков стирального средства, оставшихся в волокнах.

Всегда добавляйте моющее средство в воду перед добавлением одежды и быстро перемешайте воду, чтобы убедиться, что моющее средство хорошо растворилось и распределилось.

Совет Если у вас закончился стиральный порошок, есть некоторые продукты, которые вы можете использовать в качестве экстренной замены, чтобы постирать одежду вручную. Нежный шампунь как детский. Не используйте комбинацию шампуня с кондиционером или окраску волос. Используйте только одну чайную ложку на раковину, наполненную водой. Кусковое мыло. Протрите немного в чашку с горячей водой, чтобы растопить или потрите бруском сильно загрязненные участки. Выбирайте батончики, не содержащие масел или смягчителей кожи, чтобы избежать пятен. Жидкое мыло для рук. Используйте одну чайную ложку или меньше и выбирайте средство без добавления увлажняющих или дезинфицирующих средств. Жидкость для мытья посуды. Используйте наименьшее количество и еще раз проверьте, не содержит ли формула отбеливателей.

Замочить и потереть

Добавьте одежду в стиральный раствор и убедитесь, что ткань полностью насыщена.

Оставьте в раковине достаточно места (никогда не перегружайте ее).

Дайте одежде пропитаться как минимум на 10 минут (до 30 минут – хорошо), а затем осторожно отожмите ткань в воде.

Проверьте загрязненные участки и потрите ткань о себе, чтобы удалить пятна.

Промойте и высушите

Поднимите одежду из раковины и слейте воду.

Осторожно выжмите мыльную воду из ткани.

Наполните раковину прохладной чистой водой и положите одежду в раковину, чтобы прополоскать.

Промойте его водой.

Повторяйте этот шаг, пока пена не прекратится.

Аккуратно выжмите излишек воды.

Повесьте или уложите одежду на сушилку или положите в автоматическую сушильную машину.

Вот и все, вам удалось хорошо постирать одежду вручную.

Источник: thespruce

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