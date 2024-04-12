В конкурсе на поставку участвовали три компании, но, по словам Марии Назаровой, инструктора по тактической медицине, условия тендера были адаптированы под конкретного производителя.

Новая закупка турникетов для военного госпиталя Национальной гвардии вызвала негодование среди боевых медиков. Заказ на турникеты марки "Dnipro" на сумму 51 миллион гривен стал предметом критики из-за беспокойства по поводу их качества. О проблемах с турникетами сообщила боевая медикиня и инструктор по тактической медицине Мария Назарова.

В конкурсе на поставку участвовали три компании, но, по словам Марии Назаровой, инструктора по тактической медицине, условия тендера были адаптированы под конкретного производителя, что сделало "Dnipro" единственным кандидатом, отвечающим некоторым техническим критериям. Более того, оказалось, что главная пиарщица турникетов "Dnipro" – россиянка Анна Домбровская.

В то же время другая компания "Січ Україна", которая считается производителем надежных турникетов, аналогичных по качеству иностранным моделям и предложила цену на 5 миллионов ниже, не победила в торгах.

"Сечь подавалась на тендер и давала цену на 5 млн меньше, но выиграл Днепр. Считаю, что внимание антикоррупционного и милитарного сообществ сейчас должно быть приковано сюда. Это жизнь бойцов и тупо классическая схема под конкретного производителя", - добавила Назарова.

Мария Назарова также добавила, что четыре дня назад стабпункт "Азова" сообщал о смерти раненого с полностью затянутым турникетом "Dnipro", не остановившим кровотечение. Большинство таких случаев никогда не попадут в публичное пространство.

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