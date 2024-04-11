Когда белая одежда пожелтевшая или грязная, она выглядит не очень красиво, поэтому следует уметь ее отбеливать.

Использование кислородных или хлорных отбеливателей является проверенным и надежным методом отбеливания пожелтевшей одежды и белья, однако если у вас закончился отбеливатель или вы хотите попробовать другие методы, вот 9 способов отбелить пожелтевшую одежду.

Как отбелить пожелтевшую белую одежду

Пищевая сода

Бикарбонат натрия (пищевая сода) помогает разрезать грязь на хлопковой одежде.

Нагрейте галлон воды до кипения, а затем снимите ее с источника тепла.

Разместите одну чашку пищевой соды.

Добавьте белую одежду (особенно эффектно для белых хлопчатобумажных носков).

Замочите их по крайней мере на час или ночь.

Стирать как обычно.

Дистиллированный белый уксус

Уксусная кислота в дистиллированном белом уксусе помогает удалить остатки стирального средства, которые задерживают грязь и делают ткани желтыми и тусклыми.

Наполните раковину или пластиковый таз одним галлоном горячей воды.

Добавьте одну чашку дистиллированного белого уксуса. Именно он поможет отбелить пожелтевшую одежду.

Добавьте белую одежду и замочите на ночь.

Стирать как обычно.

Лимонный сок

Лимоны содержат лимонную кислоту, которая может отбелить волокна хлопка, льна и полиэфира.

Смешайте половину стакана лимонного сока в бутылке (или сока четырех лимонов) в один галлон горячей воды в раковине или пластиковом тазу.

Добавьте белую одежду и замочите ее по крайней мере на четыре часа или ночь.

Стирать как обычно.

Порошок лимонной кислоты

Благодаря такой же отбеливающей способности, что и лимоны, порошок лимонной кислоты более концентрированный и легко держать под рукой. он тоже может помочь отбелить пожелтевшую белую одежду.

Смешайте 3 столовых ложки порошка лимонной кислоты в одном галлоне горячей воды.

Добавьте белую одежду и дайте ему пропитаться как минимум на четыре часа или на ночь.

Стирать как обычно.

Порошок бури

Естественный минерал, бура является альтернативой хлорному отбеливателю, который помогает удалить пятна и разрезает тусклые остатки.

Смешайте половину стакана порошка буры в один галлон теплой воды.

Добавьте пожелтевшую белую одежду и замочите по крайней мере на 30 минут или дольше.

Стирать как обычно.

Средство для удаления цвета

Средства для удаления цвета удаляют остатки и краситель из белых вещей, которые могут вызвать пожелтение или тусклость. Продукт не содержит хлорного отбеливателя, но содержит гидросульфит натрия.

Тщательно следуйте инструкциям, чтобы не повредить ткани.

Перекись водорода

Перекись водорода ( H2O2 ) является окислителем, который используется как мягкая форма отбеливателя. Используйте свежую бутылку 3-процентного раствора, продающегося в аптеке.

Загрузите белую одежду в стиральную машину.

Добавьте одну чашку перекиси водорода в дозатор отбеливателя стиральной машины.

Выстирайте одежду, как обычно, с обычным стиральным порошком.

Порошкообразное средство для мытья посуды

Большинство порошковых моющих средств для посудомоечных машин содержат гипохлорит натрия (хлорный отбеливатель), отбеливающий одежду из натуральных волокон.

Нагрейте галлон воды и добавьте одну четверть стакана порошкообразного средства для мытья посуды.

Перемешайте, чтобы порошок полностью растворился.

Добавьте пожелтевшую белую одежду.

Выдержать 30 минут.

Снимите одежду и вылейте раствор в канализацию.

Выстирайте одежду как обычно.

Божья коровка

Свободные ультрафиолетовые лучи солнца осветят белое белье.

Повесьте свежевыстиранную белую одежду под прямые солнечные лучи и дайте ему высохнуть.

Вот и все, вам удалось отбелить пожелтевшую белую одежду без отбеливателя.

Источник: thespruce

Читайте также:

Как правильно стирать белую одежду в стиральной машине: эти советы сохранят ваши вещи

Как отбелить одежду, чтобы снова стала как новая: 5 лучших способов

Как постирать одежду, чтобы она осталась белой: 4 эффективных шага