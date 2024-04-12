Выполните наши простые шаги для усадки одежды из хлопка, шерсти, шелка, полиэстера и денима.

Если у вас есть большая одежда , которую можно стирать, вы можете осуществить ее усадку во время стирки.

Как осуществить усадку хлопковой одежды

Вы можете сжать натуральные волокна, такие как хлопок, лен и бамбук, выполнив следующие действия.

Выполните обычный цикл стирки горячей водой. Если вы хотите сжать отдельный предмет, вы можете замочить его в кипящей воде в большой кастрюле на плите и дать ему намокнуть, пока вода не остынет.

Затем воспользуйтесь сушилкой. Бросьте мокрую одежду в сушилку и сушите на сильном огне в течение часа.

Проверьте, насколько одежда дала усадку. Примерьте одежду и, если хотите, чтобы она уменьшилась еще больше, повторите шаги.

С тех пор обязательно стирать в холоде. Если вы удовлетворены посадкой, не забудьте стирать одежду в холодной воде, чтобы предотвратить дополнительную усадку.

Как осуществить усадку шерстяной одежды

Шерсть и мохер изготавливаются из шерсти животных с чешуевидной структурой, и это ткани, которые легче всего дают усадку, когда волокна подвергаются воздействию тепла.

Начните с мытья в теплой воде. Желательно начать с теплой воды и посмотреть, как одежда реагирует, прежде чем перейти к горячей воде и высоким температурам в сушилке – или вы, возможно, пытаетесь уменьшить усадку свитера.

Мягко стирать горячей водой. Поместите одежду в сетчатый мешок для стирки и добавьте его в стиральную машину с мягким моющим средством.

Высушите на воздухе или положите в сушилку. Высушите одежду на сетчатой ​​сушильной решетке, извлеките ее из пакета и сушите на медленном огне в сушилке примерно 30 минут.

Проверка одежды каждые пять минут. Снимите его с огня, если оно достигло желаемого размера.

Как осуществить усадку шелковой одежды

Шелк – это натуральное волокно, которое дает усадку в горячей воде. К сожалению, горячая вода также может привести к потере естественного блеска шелка, поэтому начните с теплой воды.

Наполните раковину теплой водой и добавьте шелк. Дайте настояться около пяти минут. Извлеките шелк из воды, но не выкручивайте (вы можете порвать волокна).

Заверните вещь в толстое белое полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу. Высушите одежду или повесьте ее на воздухе.

При необходимости повторите процесс. Если одежда не сжалась так сильно, как вы надеялись, попробуйте еще раз.

Как осуществить усадку одежды из полиэстера

Синтетические волокна, такие как полиэстер, лайкра, ацетат и нейлон, не дают усадки так легко, как натуральные волокна из-за способа их изготовления.

Стирка одежды в горячей воде и высушивание в горячей сушилке – лучший способ заставить ее дать усадку. Продолжайте повторять процесс, пока элементы не станут такими маленькими, как вам нужно.

Чтобы уменьшить определенный участок, попробуйте утюжить при высокой температуре, но обязательно защитите ткань тканью, чтобы не пригорела.

Как осуществить джинсовую одежду

Настоящий деним соткан из хлопка, а некоторые ткани имеют лайкру, чтобы немного растянуться. Джинсы из 100-процентного хлопка дают усадку легче всего, но вы можете давать усадку всем типам джинсовой одежды.

Используйте горячую воду для стирки и высокую температуру в сушилке . Это должно дать усадку ткани. Или вы можете нагреть кастрюлю с кипятком и погрузить джинсы.

Замочите, затем высушите. Дайте джинсам отмочиться, пока вода не охладится, а затем высушите на сильном огне.

Уменьшите только талию с помощью горячей воды и утюга . Смочите ленту в горячей воде или смочите ее пульверизатором. Положите ленту на гладильную доску и прижмите ее горячим утюгом.

Источник: thespruce

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