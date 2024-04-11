Вывести плесень из одежды сложно, если вы не используете правильные чистящие средства.

Вот лучший способ вывести плесень содежды, включая вещи, подлежащие только химчистке, и тканевой обивкой.

Как вывести плесень запах с одежды, которую можно стирать

Снимите споры снаружи

Чтобы вывести плесень из одежды, которую можно стирать в стиральной машине, вынесите пораженные вещи на улицу, чтобы встряхнуть или удалить споры щеткой. Находясь на улице, он препятствует распространению споров в доме. Удалите как можно больше порошкообразного вещества и очистите обе стороны ткани.

Точечная обработка, мойка и дезинфекция

После чистки щеткой каждое пятно от плесени следует предварительно обработать в течение по меньшей мере 15 минут сильным жидким моющим средством.

Выстирайте запятнанные вещи в самой горячей воде, рекомендованной на этикетке ухода.

Добавьте хлорный отбеливатель в цикл стирки белой 100% хлопковой ткани, чтобы продезинфицировать и уничтожить споры грибков.

Используйте сосновое масло или фенольное дезинфицирующее средство, если синтетические или цветные материалы.

Осмотрите пятно

Если после дезинфекции одежды или белья остались пятна, для удаления пятен можно использовать кислородный отбеливатель для всех видов белых и цветных тканей. Примечание: кислородный отбеливатель не уничтожит споры плесени.

Замочите в растворе кислородного отбеливателя

Смешайте раствор для замачивания, используя кислородный отбеливатель для стойких пятен, следуя инструкциям на упаковке. Полностью окуните загрязненную ткань и дайте ей просочиться по крайней мере на восемь часов или на ночь.

Если пятно исчезло, постирайте как обычно.

Если он остался, смешайте новый раствор и повторите. Для удаления пятна от плесени может потребоваться несколько замачиваний, но они должны получиться.

Как вывести плесень и запахи с одежды, которая подлежит только химчистке

Снимите споры снаружи

Ткани, обозначенные как химчистка только со спорами плесени, следует чистить на открытом воздухе щеткой с мягкой щетиной. Если материал ворсистый, как бархат или искусственный мех, осторожно очистите поверхность.

Предотвращайте распространение спор

После чистки поместите одежду в хлопчатобумажный или полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить распространение спор, и немедленно отнесите одежду в профессиональную химчистку.

Укажите и определите пятно своему уборщику.

Как вывести плесень и запахи с обивки

Если на обивке много плесени, снимите и выбросьте ткань и внутреннюю обивку. Возможно, вам удастся сберечь деревянный или металлический каркас предмета мебели. В противном случае, если пятно плесени небольшое и его можно справить, выполните следующие действия:

Используйте спрей против плесени

Нанесите спрей против плесени на область, пропитав область. Дайте ему полностью высохнуть.

Очистка пятен кислородным отбеливателем

Нанесите кислородный отбеливатель и водящий моющий раствор на обесцвеченную обивку.

Сушите на воздухе между нанесениями.

Повторяйте, пока пятна не исчезнут.

Источник: thespruce

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