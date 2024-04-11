Есть способы вывести неизменное пятно от маркера из вашей одежды, особенно если вы заметили проблему рано.

Если одежда является основным или любимым предметом, следует приложить усилия, чтобы попытаться вывести стойкие пятна от маркеров. Для удаления требуется всего несколько продуктов, но много терпения.

Как вывести пятна от маркера с одежды, которую можно стирать

Подготовьтесь к удалению пятен

Уложите толстый слой бумажных полотенец на водонепроницаемый стол или поверхность. Затем положите одежду поверх полотенец. Используйте ватный тампон, чтобы смочить немного спирта на потайном шве одежды. Подождите, пока спирт высохнет, и проверьте, не изменился ли цвет.

Если краска для ткани не расплылась, можно продолжать. Если ткань изменила цвет или из нее потекла краска, не пытайтесь вывести пятна от маркера дома. Зато обратитесь к химчистке — иногда лучше вызывать профессионала.

Разделать пятно

Уложите загрязненный участок одежды на слой бумажных полотенец. Полотенца предназначены для того, чтобы улавливать чернила, которые проникают сквозь ткань.

Смочите ватный тампон изопропиловым спиртом, затем осторожно протрите пятно, чтобы не распространить его дальше. Работайте от внешней стороны пятна до внутренней, чтобы предотвратить распространение чернил. Или работайте от одного конца линии чернил к другому.

Затем вы увидите, как чернила переносятся на тампон. Когда тампон напитается чернилами, возьмите новый тампон, смоченный спиртом, чтобы предотвратить повторное появление пятен на одежде. Продолжайте осторожно промокать, пока все чернила не исчезнут.

Совет Если у вас нет изопропилового спирта, его можно заменить прозрачным спиртным напитком, например, водкой или джином.

Используйте кислородный отбеливатель

Если остались цветовые следы, создайте раствор порошка кислородного отбеливателя и теплой воды в раковине или большой ванне. Следуйте инструкциям на этикетке продукта, чтобы добавить правильное количество отбеливателя на галлон воды и вывести пятно от маркера.

Окуньте одежду в воду и дайте ему пропитаться как минимум на четыре часа, а лучше на ночь. Проверьте загрязненный участок. Если цвет маркера остается, смешайте свежий раствор и повторите процесс замачивания.

Совет Кислородный отбеливатель безопасно использовать на любой белой или цветной ткани, которую можно стирать, за исключением шерсти, шелка или любой другой ткани с кожаной отделкой.

Выстирайте и высушите одежду

После замачивания постирайте одежду как обычно и проверьте загрязненный участок. Если на ней все еще видны следы чернил, повторите все шаги. Если вам удалось вывести пятно от маркера, высушите его в автоматической сушилке, на бельевой веревке или на решетке.

Источник: thespruce

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