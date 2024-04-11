Способ удаления остатков скотча зависит от типа поверхности, но вы точно сможете с этим справиться в любом случае.

Имея немного терпения и несколько продуктов вы сможете удалить остатки липкого скотча с любой поверхности. Поехали!

Как удалить остатки скотка из ткани

Удалите остатки из тканей, которые можно стирать

Нагрейте небольшое количество неразведенного дистиллированного белого уксуса в микроволновке, пока он не нагреется, но не закипит. Смочите губку в теплом уксусе и сожмите липкий участок, пока ткань не пропитается. Клей должен начать разрыхляться и сворачиваться, чтобы вы могли приподнять его тупым ножом или краем шпателя.

После использования любого метода обработайте участок крапом крепкого стирального порошка, оставьте на 10 минут, а затем постирайте, как обычно.

Проверьте липкий участок, прежде чем бросить ткань в горячую сушилку. При необходимости повторите шаги. Не кладите ткани в сушильную машину до тех пор, пока не исчезнут все остатки ленты.

Удалите остатки из ткани, предназначенной только для химчистки

Когда дело доходит до удаления остатков из ткани, предназначенной только для химчистки, лучше доверить это профессионалу, чтобы не рисковать повредить свою модную одежду. Сдать одежду с остатками скотча в химчистку – самый лучший вариант.

Как удалить остатки ленты из стекла

Удалите остатки масла

Если наклейка или остатки не сдвигаются, смажьте это место растительным маслом (подойдет даже сливочное или арахисовое масло!). Накройте остатки полиэтиленовой плёнкой и оставьте на 30 минут. Используйте тупой нож или пластиковый скребок, чтобы удалить остатки скотча. Очистите стекло средством для мытья стекла.

Используйте изопропиловый спирт

Нанесите несколько капель изопропилового спирта на ватный диск или бумажное полотенце, чтобы пропитать наклейку. После пропитки наклейки подождите не менее 10 минут и с помощью пластикового скребка удалите клей. Когда остатки исчезнут, используйте спирт и салфетку из микрофибры, чтобы оставить блеск без разводов.

Как удалить остатки металлической ленты

Пропитайте остаток маслом

Пропитайте остатки клея растительным маслом. Накройте полиэтиленовой плёнкой и оставьте на 30 минут. Чтобы удалить остатки, используйте пластиковый скребок и старую ткань. Промойте участок теплой водой с мылом, чтобы удалить масло, и протрите насухо мягкой тканью.

Применить тепло

Используйте ручной фен, установленный на среднем уровне, чтобы нагреть остаток. Клей размягчится, и его можно часто вытирать.

Сбрызните WD-40

Сбрызните липкие остатки немного WD-40. Дайте ему поработать несколько минут, затем удалите смазку и остатки.

Источник: thespruce

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