Розовая или красная плесень может скапливаться на стенках ванны или душа, но избавиться от нее легко.

Это липкое вещество, которое часто называют розовой плесенью , обычно можно найти в теплых, влажных помещениях, где нет должной вентиляции, например в ванных комнатах, и избавиться от нее нужно немедленно.

Как избавиться от плесени в душе

Избавиться от розовой плесени можно, начав с хорошей очистки. Для начала советуем, чтобы ванная комната была хорошо проветриваемой, и чтобы все, кто берется за эту мерзкую штуку, надевали перчатки. Способы чистки для эффективного удаления розовой плесени включают использование раствора одной части уксуса на одну часть воды или, в более сложных случаях, чистящее средство ванной комнаты на основе отбеливателя.

После приготовления чистящего раствора очистите поверхность щеткой, губкой или мочалкой. Удаление хорошо сформированной колонии розовой плесени – это вопрос тщательного и упорного. Рекомендуем начать с раствора пищевой соды, чтобы избавиться от большей части плесени, а затем несколько раз нацелить область отбеливателем.

Обязательно промойте область, когда закончите. Хотя для этого может потребоваться более одной чистки, необходимо частое очищение, чтобы предотвратить повторное появление. Иначе, вам снова придется думать, как избавиться от плесени.

Не паникуйте, если обнаружите розовую плесень

Если в вашей ванной комнате появилась розовая плесень, помните, что это распространенное явление. Как правило, она безвредна и легко поддается лечению с помощью бытовых моющих средств. Увеличьте частоту уборок и улучшите вентиляцию в своей ванной комнате, чтобы ваша ванна и душ оставались без плесени и вам не приходилось думать, как ее избавиться.

Источник: bhg

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