Младший сержант Вооруженных сил Украины Влад Сентипал, известный под позывным "Металлист", член роты охраны Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пока ему 28 лет.

В 2013 году, в возрасте 18 лет, Влад подписал контракт с ВСУ и уже в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, в частности под Дебальцево. После этого он вернулся в 15-й отдельный горно-штурмовой батальон, пройдя разные направления, включая Запорожское, Донецкое и Луганское.

Влад всегда интересовался военным делом, поскольку его дед служил в танковом полку, и он хотел ощутить это дело на себе. По словам Влада, те, кто находился в реальных боях на АТО, составили основу украинских войск еще в 2022 году. Благодаря таким людям, Украина смогла противостоять врагу.

Влад является командиром штурмовой группы боевой машины пехоты и участвовал во всех штурмовых операциях во время боевых действий. Он отмечает, что при формировании штурмовой группы они всегда внимательно отбирали опытных и мотивированных людей.

После получения многочисленных контузий на фронте Влад был вынужден пойти на лечение. Он убежден, что Украина не может останавливаться, потому что потеряет все, если военные действия прекратятся. Он подчеркивает, что у россиян есть преимущество во многих аспектах, но Украина имеет сильную мотивацию.

Если русские остановятся и не будут воевать, то ничего не потеряют. Если остановимся мы, то потеряем Украину. Да, они умеют воевать и имеют во многих вопросах преимущество: живая сила, техника, дроны. Но у них осталась стратегия войны, которая построена на подавлении. Они бросают много сил, а вдруг что-то получится", - отметил Металлист.

Влад утверждает, что тяжелее всего на фронте - это физическое и моральное истощение, а также потеря друзей. Он также отмечает, что сейчас гражданское население не очень поддержит военных из ТЦК и мало кто знает, что в центрах комплектования служат люди, переведенные из боевых частей.

"Придут россияне и они уже спрашивать вас не будут — хотите или не хотите о правах, Конституции. Вас просто будут отправлять на другие войны. Если вы не знали, то Россия воюет постоянно и в разных точках мира. И есть большой шанс, что те, кто выступают против мобилизации, будут воевать с поляками, чехами, словаками, с войсками НАТО. Ну если это ваш выбор. Сейчас наступила эпоха войн и вы не сможете просто стоять в стороне", - отметил сержант.

Источник: Суспільне.

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