Другие природные способы очистить духовку

Есть несколько других естественных способов очистить духовку, избегающих использования агрессивных и, возможно, токсичных химикатов. Пищевая сода является одним из лучших способов восстановить блеск вашего прибора, и вы можете использовать его разными способами. Пищевая сода естественным образом расщепляет грязь и грязь и одновременно устраняет неприятные запахи.

Первый способ состоит из пасты из пищевой соды, которую можно сделать, добавив воду. Подобно инструменту для чистки лимоном, он разработан для духовок, которые не слишком грязны, и их регулярно очищают. Используйте небольшую миску, чтобы смешать пищевую соду и воду, добавив столько жидкости для получения пасты для намазывания. Затем возьмите ложку или шпатель и нанесите пасту на грязные пятна на полу духовки, стенках и дверцах. Убедитесь, что печь остыла, если вы ее недавно использовали. Оставьте пасту на 30 минут, затем протрите ее влажной тканью.

Во втором методе очистки также используется паста с пищевой содой, но используется уксус, который делает раствор более мощным и способным бороться с тяжелыми пятнами. Так же, как и в предыдущем способе, сделайте густую пасту, смешав пищевую соду и воду. Хорошо перемешайте, затем покройте пастой внутреннюю часть духовки, используя резиновые перчатки. Убедитесь, что вы удалили из духовки все оставшиеся крошки или кусочки перед запуском, чтобы они не смешались с пастой. Когда внутренняя часть покрыта пастой, дайте ей постоять до 30 минут, но вы можете оставить ее на ночь, если необходимо. Когда вы готовы стереть пасту, смешайте три части воды с одной частью белого уксуса и вылейте смесь в бутылку с пульверизатором. Распылите раствор уксуса на высохшую пасту, затем дайте постоять еще 30 минут. В этот момент вы должны увидеть химическую реакцию, поскольку уксус реагирует с пищевой содой. По истечении 30 минут возьмите влажное полотенце и протрите всю пасту. Теперь убедитесь, что вам удалось очистить духовку и наслаждайтесь результатом.