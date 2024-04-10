Все, что вам нужно, чтобы идеально очистить духовку – это кастрюля, несколько лимонов и вода – не нужны агрессивные химикаты или интенсивная очистка.
Как очистить духовку лимонами
Чтобы попробовать этот вирусный способ очищения, начните с двух-трех лимонов. Нарежьте их острым ножом на четвертинки или толстые ломтики, а затем уложите внутрь неглубокой кастрюли срезом вверх в один слой. Налейте в посуду столько воды, чтобы она покрыла лимоны, убедившись, что они равномерно распределены. Разогрейте духовку до 390 градусов и поставьте блюдо на 30 минут.
Через полчаса выключите духовку. Дверцы можно как оставить закрытыми, так и немного открыть, пока лимоны, вода и сам прибор не остынут. Пар от воды с лимоном ослабит любые брызги и пригоревшие пятна, поэтому, когда духовка остынет, протрите стенки духовки, решетки и дверцы, добавив дополнительный скраб для тяжелых пятен.
Другие природные способы очистить духовку
Есть несколько других естественных способов очистить духовку, избегающих использования агрессивных и, возможно, токсичных химикатов. Пищевая сода является одним из лучших способов восстановить блеск вашего прибора, и вы можете использовать его разными способами. Пищевая сода естественным образом расщепляет грязь и грязь и одновременно устраняет неприятные запахи.
Первый способ состоит из пасты из пищевой соды, которую можно сделать, добавив воду. Подобно инструменту для чистки лимоном, он разработан для духовок, которые не слишком грязны, и их регулярно очищают. Используйте небольшую миску, чтобы смешать пищевую соду и воду, добавив столько жидкости для получения пасты для намазывания. Затем возьмите ложку или шпатель и нанесите пасту на грязные пятна на полу духовки, стенках и дверцах. Убедитесь, что печь остыла, если вы ее недавно использовали. Оставьте пасту на 30 минут, затем протрите ее влажной тканью.
Во втором методе очистки также используется паста с пищевой содой, но используется уксус, который делает раствор более мощным и способным бороться с тяжелыми пятнами. Так же, как и в предыдущем способе, сделайте густую пасту, смешав пищевую соду и воду. Хорошо перемешайте, затем покройте пастой внутреннюю часть духовки, используя резиновые перчатки. Убедитесь, что вы удалили из духовки все оставшиеся крошки или кусочки перед запуском, чтобы они не смешались с пастой. Когда внутренняя часть покрыта пастой, дайте ей постоять до 30 минут, но вы можете оставить ее на ночь, если необходимо. Когда вы готовы стереть пасту, смешайте три части воды с одной частью белого уксуса и вылейте смесь в бутылку с пульверизатором. Распылите раствор уксуса на высохшую пасту, затем дайте постоять еще 30 минут. В этот момент вы должны увидеть химическую реакцию, поскольку уксус реагирует с пищевой содой. По истечении 30 минут возьмите влажное полотенце и протрите всю пасту. Теперь убедитесь, что вам удалось очистить духовку и наслаждайтесь результатом.
Источник: bhg
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