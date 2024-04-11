В общей сложности, на территории Киевской области злоумышленник незаконно получил более 145 тысяч гривен из бюджетных средств.

На территории Киевской области состоится судебный процесс в отношении подрядчика, незаконно завладевшего бюджетными средствами во время восстановления разрушенных в результате вражеских обстрелов многоэтажек в Бучанском районе. Согласно следственной информации, преступник незаконно переправил более 145 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Прессслужба Киевской областной прокуратуры сообщила об этом. По данным следствия, при выполнении ремонтных работ обвиняемый нарушил условия заключенного договора с Гостомельской поселковой военной администрацией. Он предоставил отчетную документацию на оплату, осознавая, что объемы выполненных работ завышены.

В общей сложности, злоумышленник незаконно получил более 145 тысяч гривен из бюджетных средств. Следствие завершило расследование по присвоению чужого имущества в условиях военного положения и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

В то же время в Киевской области объявили о подозрении другому подрядчику, незаконно присвоившему средства, предназначенные на восстановление разрушенного оккупантами детского сада в Вышгородском районе. По данным следствия, злоумышленник "заработал" более 500 тысяч гривен.

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