Независимо от того, устроили ли вы домашнюю вечеринку, или просто перенесли велосипед через коридор, следы от потертостей могут быстро и легко появиться на белых стенах, поэтому их нужно уметь очистить.

Вы должны иметь знания относительно того, как очистить стены , на которых есть потертости , пятна или рисунки, чтобы ваш дом выглядел красиво и опрятно.

Лучшие советы о том, как очистить стены от грязи и потертостей

Мы дадим вам несколько советов о том, как очистить стены. Просто помните, что всегда начинайте с самого мягкого варианта, переходя к более абразивным, если другие не работают.

Способ 1: Используйте мягкую влажную ткань.

Смочите мягкую ткань.

Тщательно отожмите.

Слегка обработайте следы потертостей влажной тканью.

Увеличивайте давление, сосредотачиваясь на следах потертостей.

Если этот метод работает, просто протрите стену чистой сухой мягкой тканью, когда следы исчезнут.

Способ 2. Используйте влажную резинку.

Для использования резинки всегда соблюдайте рекомендации производителя.

Как правило, перед использованием эти продукты следует смочить и отжать.

После влажности протрите следы от потертостей круговыми движениями.

Быстрый совет. Вы можете использовать этот метод, чтобы очистить стены перманентного маркера.

Способ 3: используйте средство для мытья посуды, воды и мягкой ткани.

Добавьте пару капель воды для мытья посуды в миску.

Наполните миску теплой водой.

Смочите мягкую ткань в растворе и отожмите ее, чтобы убедиться, что она влажная, а не намокла.

Не перенасыщайте стену.

Для более стойких следов от потертостей добавьте немного моющего средства прямо на ткань и нанесите ее на стену.

Способ 4. Используйте многоцелевое чистящее средство .

Для самых стойких следов от потертостей используйте качественное многофункциональное чистящее средство.

Нанесите моющее средство на ткань или тряпку.

Очистите след.

Кроме того, попытайтесь распылить моющее средство непосредственно на стену и почистить еще раз.

Способ 5: Используйте пищевую соду и воду, чтобы сделать пасту.

Чтобы получить дешевое натуральное альтернативное чистящее средство, добавьте капли воды к пищевой соде, пока не образуется паста.

Используйте чистую ткань, чтобы почистить следы потертостей небольшим количеством пасты.

Протрите это место влажной тканью.

Протрите стену сухой чистой тканью.

Вот и все, вам удалось очистить стоги от грязи и потертостей.

Источник: cleanipedia

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