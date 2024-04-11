Вы должны иметь знания относительно того, как очистить стены , на которых есть потертости , пятна или рисунки, чтобы ваш дом выглядел красиво и опрятно.
Лучшие советы о том, как очистить стены от грязи и потертостей
Мы дадим вам несколько советов о том, как очистить стены. Просто помните, что всегда начинайте с самого мягкого варианта, переходя к более абразивным, если другие не работают.
Способ 1: Используйте мягкую влажную ткань.
- Смочите мягкую ткань.
- Тщательно отожмите.
- Слегка обработайте следы потертостей влажной тканью.
- Увеличивайте давление, сосредотачиваясь на следах потертостей.
- Если этот метод работает, просто протрите стену чистой сухой мягкой тканью, когда следы исчезнут.
Способ 2. Используйте влажную резинку.
- Для использования резинки всегда соблюдайте рекомендации производителя.
- Как правило, перед использованием эти продукты следует смочить и отжать.
- После влажности протрите следы от потертостей круговыми движениями.
Быстрый совет. Вы можете использовать этот метод, чтобы очистить стены перманентного маркера.
Способ 3: используйте средство для мытья посуды, воды и мягкой ткани.
- Добавьте пару капель воды для мытья посуды в миску.
- Наполните миску теплой водой.
- Смочите мягкую ткань в растворе и отожмите ее, чтобы убедиться, что она влажная, а не намокла.
- Не перенасыщайте стену.
- Для более стойких следов от потертостей добавьте немного моющего средства прямо на ткань и нанесите ее на стену.
Способ 4. Используйте многоцелевое чистящее средство .
- Для самых стойких следов от потертостей используйте качественное многофункциональное чистящее средство.
- Нанесите моющее средство на ткань или тряпку.
- Очистите след.
- Кроме того, попытайтесь распылить моющее средство непосредственно на стену и почистить еще раз.
Способ 5: Используйте пищевую соду и воду, чтобы сделать пасту.
- Чтобы получить дешевое натуральное альтернативное чистящее средство, добавьте капли воды к пищевой соде, пока не образуется паста.
- Используйте чистую ткань, чтобы почистить следы потертостей небольшим количеством пасты.
- Протрите это место влажной тканью.
- Протрите стену сухой чистой тканью.
Вот и все, вам удалось очистить стоги от грязи и потертостей.
Источник: cleanipedia
Читайте также:
Как очистить любые обои от грязи: три простых шага
Как отмыть обои: простые советы для всех типов
Как избавиться от пятен от чернил на обоях: шесть самых эффективных способов