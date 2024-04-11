Вы должны иметь знания относительно того, как очистить стены , на которых есть потертости , пятна или рисунки, чтобы ваш дом выглядел красиво и опрятно.

Лучшие советы о том, как очистить стены от грязи и потертостей

Мы дадим вам несколько советов о том, как очистить стены. Просто помните, что всегда начинайте с самого мягкого варианта, переходя к более абразивным, если другие не работают.

Способ 1: Используйте мягкую влажную ткань.

  • Смочите мягкую ткань.
  • Тщательно отожмите.
  • Слегка обработайте следы потертостей влажной тканью.
  • Увеличивайте давление, сосредотачиваясь на следах потертостей.
  • Если этот метод работает, просто протрите стену чистой сухой мягкой тканью, когда следы исчезнут.

Способ 2. Используйте влажную резинку.

  • Для использования резинки всегда соблюдайте рекомендации производителя.
  • Как правило, перед использованием эти продукты следует смочить и отжать.
  • После влажности протрите следы от потертостей круговыми движениями.

стена, плесень

Быстрый совет. Вы можете использовать этот метод, чтобы очистить стены перманентного маркера.

Способ 3: используйте средство для мытья посуды, воды и мягкой ткани.

  • Добавьте пару капель воды для мытья посуды в миску.
  • Наполните миску теплой водой.
  • Смочите мягкую ткань в растворе и отожмите ее, чтобы убедиться, что она влажная, а не намокла.
  • Не перенасыщайте стену.
  • Для более стойких следов от потертостей добавьте немного моющего средства прямо на ткань и нанесите ее на стену.

Способ 4. Используйте многоцелевое чистящее средство .

  • Для самых стойких следов от потертостей используйте качественное многофункциональное чистящее средство.
  • Нанесите моющее средство на ткань или тряпку.
  • Очистите след.
  • Кроме того, попытайтесь распылить моющее средство непосредственно на стену и почистить еще раз.

обои

Способ 5: Используйте пищевую соду и воду, чтобы сделать пасту.

  • Чтобы получить дешевое натуральное альтернативное чистящее средство, добавьте капли воды к пищевой соде, пока не образуется паста.
  • Используйте чистую ткань, чтобы почистить следы потертостей небольшим количеством пасты.
  • Протрите это место влажной тканью.
  • Протрите стену сухой чистой тканью.

Вот и все, вам удалось очистить стоги от грязи и потертостей.

Источник: cleanipedia

Читайте также:

Как очистить любые обои от грязи: три простых шага

Как отмыть обои: простые советы для всех типов

Как избавиться от пятен от чернил на обоях: шесть самых эффективных способов