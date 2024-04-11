Елизавета покинула Мариуполь в середине февраля 2022 года, когда пребывание там стало очень опасным.

После эвакуации из Мариуполя из-за российского вторжения, Елизавета Хара открыла кофейню на даче Ковалевского в Одессе. В результате войны она потеряла свой родной дом и все воспоминания, не успев унести даже вещи и фотографии. Ее личное здание в Мариуполе было разрушено русской армией, покинувшей город в руинах.

Об адаптации к жизни в Одессе и собственном деле Лиза рассказала в сюжете Суспільного.

Елизавета покинула Мариуполь в середине февраля 2022 года, когда пребывание там стало очень опасным. Ее дом, расположенный возле торгового центра "Порт Сити", стал жертвой российских бомбардировок и позже полностью уничтожен.

"Эти мерзости просто вот так истребляли друг за другом, начиная с этого торгового центра, они истребляли вот так Мариуполь", - рассказала Лиза.

Лиза скучает по потерянным фотоальбомам и фотографиям, которые потеряла вместе со своим прошлым в Мариуполе. Несмотря на это она решила не оставаться за границей и выбрала Одессу как новое место для начала новой жизни. Месяц назад она смогла открыть собственное кафе под названием "Саквояж" на месте бывшего заведения под названием "Чемодан".

"Все воспоминания остались в Мариуполе, все мое детство осталось там. Трудно понимать, что все, чем ты жил, все твое детство просто стерли и разбили", - сказала она.

В своем кафе она выполняет все обязанности самостоятельно, от бариста до менеджера. Лиза уделяет внимание каждому гостю и старается сделать все возможное, чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно.

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