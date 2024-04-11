Независимо от того, ремонтируете ли вы что-то, занимаетесь искусством и ремеслами, вы можете оказаться в липком клее, поэтому нужно знать, как его очистить.

Всем важно знать советы по поводу того, как очистить кожу от суперклея, ведь ситуация, когда клей случайно проливается на тело, может произойти абсолютно с каждым.

Как очистить кожу от суперклея

Итак, как очистить кожу пальцев и рук от суперклея? Капля суперклея на пальце и другой коже – это не конец света, и его можно легко очистить, следуя этим простым шагам.

Промокнуть пораженное место.

Если суперклей все-таки попал на тело, первое, что нужно сделать, это смочить пораженный участок в теплой воде с мылом. Если действовать быстро, это вполне может быть все, что нужно, чтобы разрыхлить клей. Подумайте о добавлении уксуса в мыльную воду. Его кислотные свойства будут работать против клеевых агентов.

Попробуйте средство снятия лака на основе ацетона.

Если клей остался, вам поможет жидкость для снятия лака на основе ацетона. Убедитесь, что он содержит ацетон, поскольку это необходимо для эффективности. Аккуратно вотрите ацетон в клей, пока он не распушится и не отойдет. Не наносите ацетон любым материалом на основе хлопка, например ватным шариком или ватным диском, поскольку он может попасть в суперклей.

Напылите клей.

Если осталось небольшое количество, осторожно используйте наждачную доску в качестве напильника, чтобы очистить кожу от суперклея. Конечно, это сложная задача, которую нужно выполнять осторожно, чтобы не повредить кожу. Если вы считаете это сложным, попросите кого-нибудь помочь вам.

Используйте маргарин, если у вас чувствительная кожа.

Если у вас чувствительная кожа и вы озабочены влиянием ацетона, более мягким вариантом является использование маргарина. Аккуратно вотрите маргарин в пораженный участок, пока клей не уйдет.

Сделайте пасту из соли и воды.

Другая альтернатива ацетону (хотя менее целесообразна, если у вас есть порезы или поврежденная кожа поблизости) – добавить соль в небольшое количество воды, чтобы сделать пасту, и нанести ее на пораженный участок. Потрите его, смойте и повторите процесс, если клей задержится. Если клей склеивает два пальца, разотрите пасту между пальцами, пока они осторожно не разъединятся.

Для стойкого суперклея используйте лимонный сок

Если вы соблюдали наше руководство, как очистить кожу от суперклея, если клей оказался устойчивым, попробуйте лимонный сок, а не воду. Кислоты в лимонном соке будут действовать на клей одновременно с абразивными свойствами соли. Этот метод не рекомендуется, если вблизи имеются порезы или поврежденная кожа.

Источник: cleanipedia

Читайте также:

Как почистить кожаный диван: наиболее правильный способ

Как почистить кожаную обувь и ботинки: легкий метод сделает вещи снова новыми

Как убрать заломы на кожаной обуви: два легких совета