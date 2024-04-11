Как бороться с назойливыми уведомлениями и отключить раздражающие оповещения со спамом - рассмотрим способы борьбы с этим.

Перед тем как погрузиться в мир борьбы с назойливым спамом-уведомлениями на вашем Android-устройстве, стоит понять, откуда они берут свое начало. Возможно, вам кажется странным, но на самом деле получение таких уведомлений начинается с вас самих, когда вы впервые посещаете определенный сайт в своем браузере. Многие интернет-ресурсы стремятся привлечь вас через уведомления, предлагая разрешить их.

Иногда запрос на показ уведомлений выглядит по-другому. Это зависит от того, какой браузер вы используете и какие именно ресурсы посещаете. Но в любом случае, нажатие на кнопку "Разрешить" или "Принять" приводит к тому, что ваш телефон начинает получать спам. Отказаться от этих уведомлений можно, выбрав вариант "Отклонить" или "Блокировать". Но что делать, если спам уже активирован?

Как отключить уведомления от сайтов

Практически каждый браузер позволяет вам отключить уведомления от сайтов. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Chrome, который, как правило, установлен на большинстве Android-смартфонов:

Запустите браузер Chrome.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и откройте настройки.

Перейдите в раздел "Настройки сайтов", а затем выберите "Все сайты".

Найдите сайт, с которого приходят уведомления.

Нажмите на сайт и выберите "Удалить данные и сбросить разрешения", затем подтвердите действие.

Отметим, что таким образом вы не только блокируете уведомления, но и удаляете данные о своей учетной записи на выбранном сайте. Если сайт для вас важен, но вы не хотите получать его оповещения, то вам нужно поступить немного иначе:

Повторите шаги 1-4 из предыдущей инструкции.

Нажмите на адрес сайта.

Откройте вкладку "Уведомления".

Деактивируйте переключатель, разрешающий отправку уведомлений от сайта.

Также есть возможность отключить уведомления от всех сайтов сразу. Для этого:

Откройте настройки сайтов в браузере Chrome.

Перейдите в раздел "Всплывающие окна и переадресация".

Отключите функцию показа уведомлений.

Здесь вы сможете отключить спамные уведомления всех сайтов одновременно или каждого ресурса по отдельности. Также есть универсальная инструкция, позволяющая отключить уведомления от сайтов в любом браузере без исключения:

Откройте настройки Android.

Перейдите в раздел "Приложения".

Выберите нужный браузер.

Откройте вкладку "Уведомления".

Пролистайте список до пункта "Сайты".

Отключите функцию "Показывать уведомления", если хотите избавиться от всех оповещений интернет-ресурсов.

Если хотите отключить уведомления от конкретного сайта, нажмите на его адрес.

Безопасность и конфиденциальность

Не забудьте также о защите вашего устройства и конфиденциальности данных. Включите функцию Play Защиты в Google Play, чтобы проверять безопасность устанавливаемых приложений. Используйте надежное антивирусное приложение и регулярно обновляйте программное обеспечение вашего устройства.

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