Не всегда стоит слушать советы других и включать все функции подряд на телефоне, это может навредить вашим личным данным.

Нередко пользователь сталкивается с желанием настроить телефон под себя и улучшить качество использования, однако далеко не всегда затрагивание скрытых функций системы пойдет на пользу. Поскольку широкие возможности при неграмотном пользовании могут стать причиной взлома смартфона.

Чтобы избежать утечки данных, важно быть внимательным к некоторым настройкам, не затрагивать их в системе и не пользоваться советами других людей.

В первую очередь рисковой идеей считается установка приложений без установленного источника. Можно выбрать приложения только из официальных магазинов приложений, таких как Google Play или AppGallery. Если нужное вам приложение нет в этих магазинах, вы можете загрузить и установить его вручную, используя APK-файл. Однако разрешая установку из неизвестных источников, вы можете стать жертвой мошенников.

Для дополнительной защиты при установке приложений из Google Play можно включить функцию Play Защита, которая проверяет безопасность приложений. Убедитесь, что эта функция включена:

Запустите Google Play.

Нажмите на иконку своего профиля в правом верхнем углу.

Перейдите в раздел «Play Защита».

Нажмите кнопку «Включить», если функция была отключена.

Некоторые приложения могут запрашивать доступ к специальным возможностям вашего устройства, таким как доступ к содержимому экрана или изучение вашего поведения. Будьте осторожны и разрешайте доступ только тем приложениям, которым вы доверяете.

Настройка конфигурации USB по умолчанию может предоставить доступ к файлам и содержимому экрана вашего устройства при подключении к компьютеру. Это уязвимость была устранена в последних версиях Android, но на старых устройствах она может быть причиной взлома.

Включение отладки по USB может предоставить доступ к файлам и содержимому экрана вашего устройства через компьютер. Эта функция может быть опасной, поэтому используйте ее только в случае необходимости и отключайте после использования.

Root-права предоставляют суперпользовательские права, которые могут быть опасными для безопасности устройства. Используйте их только если абсолютно необходимо, так как это может привести к уязвимостям и потере гарантии на устройство.

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