Это вызвало вопрос среди пользователей Сети по поводу мотивов такой рекламы и адресации его руководству метрополитена.

В метро Киева произошло странное событие. Да, в подземке заметили наклейку с рекламой российского сайта. У пассажиров метро Киева вызывала обеспокоенность рекламная наклейка, размещенная в одном из вагонов над схемой метрополитена. В Сети задают вопрос: как это понимать? Управление метрополитена Киева объяснило, что нужно делать в подобных случаях.

Сообщается, что реклама принадлежала российскому сайту, специализирующемуся на разработке и производстве электроники для России. Поезд, где была замечена наклейка, двигался по синей ветке метрополитена. Это вызвало вопрос среди пользователей Сети по поводу мотивов такой рекламы и адресации его руководству метрополитена.

Кто именно разместил эту рекламу и с какой целью остается неизвестным. Однако многих обеспокоило ее присутствие, особенно в контексте заявлений властей об усилении мер безопасности в столице.

В ответ на эту информацию управление метрополитена Киева немедленно реагировало, заявив об удалении наклейки из вагона, курсировавшего синей веткой. Также была проведена проверка всех вагонов на присутствие подобной рекламы, но никаких других случаев не обнаружено.

Представители метрополитена призвали пассажиров немедленно сообщать о подобных случаях через переговорное устройство "пассажир-машинист" или обращаться к сотрудникам метрополитена, написав на страницу метро в Facebook.

Источник: ТСН .

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