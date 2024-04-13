Известный украинский ресторатор Савелий Либкин показал, как приготовить вкусные и нежные сырники без добавления сахара, которые станут идеальным завтраком.

На своей странице в Instagram ресторатор Савва Либкин поделился фирменным рецептом сырников, которые можно подавать и со сладкими, и солеными дополнениями.

"У нас, одесситов, сырники – одно из главных блюд на завтрак, а завтрак у нас может длиться целый день. Последний год я готовлю на рисовой муке, но если ее у вас нет, то можете добавить привычную пшеничную", – рассказал ресторатор.

Для приготовления сырников без сахара Савва Либкин берет следующие ингредиенты:

творог жирный – 400 г

желтки яичные – 4 шт.

рисовая мука - 60 г + 100 г для подпила

соль – по вкусу

оливковое масло для жарки – 50 мл

"Если хотите почувствовать вкус творога, рекомендую готовить именно без сахара", - подчеркнул ресторатор.

Творог должен быть достаточно сухим. Перетираем его через сито. Смешиваем перетертый творог с желтками и щепоткой соли. Затем добавляем рисовую муку и еще раз все хорошо вымешиваем.

Готовую творожную массу Сава Либкин выкладывает на припыленный мукой стол, формирует из теста валик и делит его на три части. Каждую часть ресторатор отдельно раскатывает и нарезает на шайбочки шириной примерно 3 сантиметра.

Из шайбочек формируем шарики, с помощью ножа формируем сырники.

"Тесто не должно липнуть ни к столу, ни к рукам", - объясняет Либкин.

Жарим сырники на разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета с обеих сторон. Подаем сырники со сметаной. Любителям соленых завтраков ресторатор советует попробовать подавать сырники с пармезаном и черным перцем.

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