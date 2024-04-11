Использование отбеливателя не должно быть пугающим процессом, если вы знаете, как правильно стирать белье с отбеливателем.

Никому не нужна дыра на любимом топе или пятна обесцвеченного цвета на рабочих штанах, поэтому мы подготовили это удобное руководство, которое поможет вам научиться правильно отбелить одежду.

Как отбелить одежду в стиральной машине?

Отбеливатель идеально подходит для поддержания белых вещей в идеальном состоянии. Он также отлично подходит для дезинфекции грязных тканей с плотными волокнами, таких как тканевые подгузники и полотенца. Перед использованием отбеливателя в стиральной машине всегда читайте руководство!

Установите для стирки высокую температуру, которую позволяют этикетки ухода на вашей одежде.

Добавьте обычное количество моющего средства.

В соответствии с инструкциями на бутылке добавьте отбеливатель в дозатор вашей машины. Или подождите, пока цикл начнется и влейте рекомендуемое количество отбеливателя, пока вода наполняет барабан. Старайтесь избегать прямого контакта отбеливателя с одеждой.

Запустите стирку как обычно, а затем проверьте результаты.

Нежную одежду лучше сначала постирать вручную, затем замочить на 15 минут в очень слабом растворе отбеливателя, а затем прополоскать. Убедитесь, что одеты соответствующие резиновые перчатки и средства защиты кожи.

Как вывести пятна из одежды с помощью отбеливателя?

Отбеливатель является отличным средством для удаления многих типов пятен. Как и с любым типом пятна, первое, что вам следует сделать, это убедиться, что оно не высохло, поскольку это закрепит пятно и значительно усложнит его выведение.

Чтобы отбелить одежду вам нужно:

Сделайте слабый раствор отбеливателя, окуните его в чистую белую ткань и промокните пятно (или используйте отбеливатель, чтобы нацелить на пятно).

Или замочите всю одежду в слабом отбеливающем растворе.

Следуя инструкциям по уходу, стирайте одежду как обычно, а затем проверьте результаты.

При необходимости повторите.

Некоторые пятна на масляной основе следует точечно очистить моющим средством или специальным пятновыводителем. Затем вы можете положить одежду прямо в стиральную машину с добавлением отбеливателя, чтобы убедиться, что пятно получится. Всегда следуйте инструкциям по безопасности на продукте и избегайте контакта с кожей.

Как отбелить одежду, чтобы изменить цвет?

Чтобы отбелить одежду для изменения цвета, необходимо соблюдать осторожность и знать правильные техники. Начните с выбора подходящей ткани для отбеливания, например хлопка или льна. Разведите хлорный отбеливатель в воде, следуя инструкциям на контейнере с отбеливателем. Опустите одежду в раствор отбеливателя и осторожно перемешайте. Следите за изменением цвета, часто проверяя, пока не будет достигнут желаемый оттенок. После достижения желаемого цвета снимите одежду и тщательно прополощите ее холодной водой, чтобы остановить процесс отбеливания. Наконец, постирайте одежду отдельно, используя мягкое моющее средство, чтобы удалить остатки отбеливателя. При использовании отбеливателя важно надевать защитные перчатки и работать в хорошо проветриваемом помещении.

Источник: cleanipedia

Читайте также:

Как правильно стирать белую одежду в стиральной машине: эти советы сохранят ваши вещи

Как отбелить одежду, чтобы снова стала как новая: 5 лучших способов

Как постирать одежду, чтобы она осталась белой: 4 эффективных шага