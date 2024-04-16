Суд учел, что мужчине вручали две повестки, на которые он также не явился, объясняя это отсутствием средств на проезд.

33-летний мужчина из Винницкой области приговорен к испытательному сроку за избежание мобилизации, несмотря на то, что он получил три повестки. Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, 8 ноября 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. В дальнейшем мужчине несколько раз вручали повестки, однако он не приходил в военкомат.

На суде мужчина признался в своей вине и объяснил, что не смог посетить военкомат из-за отсутствия средств на проезд. Он также заявил, что первую повестку получил 9 ноября 2023 года и был направлен в воинскую часть, но из-за травмы позвоночника и лечения в тубдиспансере его отправили домой.

Суд также учел, что мужчине вручали две повестки, на которые он также не явился, объясняя это отсутствием средств на проезд. Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 2 годам испытательного срока.

Напомним о схожем случае. Житель Волынской области отказался принимать боевую повестку. Он пояснил, что, будучи пригодным к военной службе по заключению врачебной комиссии, отказался получать повестку из-за заботы о состоянии здоровья матери, чувствуя ответственность за нее и боясь оставить ее саму. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам тюрьмы.

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