Украинская актриса, юмористка, звезда проектов "Квартал 95" Анастасия Оруджева поделилась с украинцами рецептом своего любимого весеннего салата с редисом.

В сторис на своей странице в Instagram звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" Анастасия Оруджева показала, какой салат обязательно готовит себе весной.

Звезда студии "Квартал 95" следит за фигурой, поэтому салат максимально полезный, диетичный, но при этом вкусный.

Зикра "Квартал 95" подчеркнула, что главное в этом рецепте - не жалеть зеленого лука, и пошутила, что может добавить его в салат хоть 4 кг.

Чтобы приготовить салат весенний, участница "Женского квартала" Анастасия Оруджева берет следующие ингредиенты:

редис – 300 г

огурец – 300 г

яйца – 4 шт.

побольше зеленого лука

йогурт для заправки

Яйца отвариваем вкрутую, а затем чистим и нарезаем кусочками. Тоненько нарезаем редис, огурец, а также зеленый лук. Смешиваем все, заправляем салат обычным йогуртом и добавляем соль и специи по желанию.

Ранее другая участница "Женского квартала" Татьяна Песик рассказывала, что планирует похудеть, и делилась с украинцами своими любимыми рецептами. В частности, звезда показала, как готовит салат с запеченной тыквой.

Для приготовления такого салата звезда "Квартал 95" берет рукколу, запеченную тыкву, отварную свеклу, сыр фета, измельченные орешки, а также растительное масло и горчицу в зернах для заправки. Ингредиенты актриса нарезает большими кусочками, а тыкву перед запеканием немного отваривает.

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