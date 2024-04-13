Чтобы почистить лакированную кожу, вам не нужно прилагать много усилий, а лишь знать проверенные хорошие лайфхаки.

По мере того, как мода идет в ногу со временем, все больше и больше обыденных вещей изготовляют из лакированной кожи , включая сумки и кошельки, поэтому важно знать, как чистить лакированную кожу, чтобы ваши вещи выглядели стильно.

Как почистить лакированную обувь и аксессуары

Почистить лакированную кожу – это почти так же, как почистить стандартную кожу, но важно отметить, что между двумя видами кожи существуют отличия. Лакированная кожа – это тип настоящей кожи, которая подвергается обработке для достижения высокого блеска. Он также более жесткий, чем необработанная кожа. Поэтому ему нужен особый уход, чтобы он выглядел первозданным.

Вы можете приобрести в обувных магазинах специально разработанные чистящие средства лакированной кожи, которые эффективно помогут сохранить внешний вид вашей обуви и аксессуаров. Однако почему бы не сэкономить немного денег и не воспользоваться одним из нижеприведенных решений – скорее всего, большинство из этих предметов домашнего обихода уже есть в ваших шкафах.

Если вы сомневаетесь в чистке лакированной кожи дома, обратитесь за советом к профессиональной химчистке или эксперту по обуви, прежде чем продолжать использовать следующие методы.

3 домашних раствора, чтобы почистить лакированную кожу

Не забудьте сначала протестировать небольшое количество выбранного раствора на незаметном участке изделия, чтобы убедиться в отсутствии побочной реакции.

Мыло и вода

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы вытереть остатки грязи.

Используйте старую, мягкую, чистую зубную щетку, чтобы очистить любую грязь в небольших щелях предмета.

Протрите кожу мягкой влажной тканью, смоченной в растворе воды и небольшого количества мягкого моющего средства.

Отполируйте предмет мягкой полировочной тканью.

Оставьте изделие высохнуть на воздухе.

Детские салфетки

Детские салфетки или влажные салфетки – эффективный способ почистить лакированную кожу, когда вам нужно быстро исправить проблему. Просто протрите предмет детской салфеткой, затем отполируйте его чистой мягкой тканью.

Вазелин

Такое минеральное масло, как вазелин, может прекрасно подойти, чтобы почистить лакированную кожу – да, это тот самый продукт, который вы используете для борьбы с сухостью губ! Нанесите немного вазелина, например вазелина, на мягкую чистую ткань и потрите тканью кожу. Затем используйте сухую мягкую ткань, чтобы удалить излишки желе. Вазелин будет творить чудеса, чтобы оживить ваши вещи!

Если вам нужно знать, как почистить лакированную обувь или аксессуары, не ищите дальше – эти советы помогут вам ухаживать за лакированной кожей, даже если у вас не хватает времени.

Источник: cleanipedia

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