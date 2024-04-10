Мы собрали наши главные советы, как избежать усадки одежды в сушильной машине и сделать так, чтобы она прослужила как можно дольше.

Мы все хотим, чтобы наши любимые вещи хорошо сидели и служили долго, поэтому когда наша одежда дает усадку в сушилке, это может быть кошмаром и все мы думаем о том, что нужно этого избежать.

Всегда сначала проверяйте этикетку по уходу.

Некоторые ткани никогда нельзя сушить в сушилке. Проверьте этикетку по уходу, чтобы понять, подходит ли ваша одежда для сушилки, прежде чем включить ее. Если вы вовремя поймете, что ваши вещи не подходят для сушилки, вам удастся избежать усадки одежды

Используйте настройку холодной воды на стиральной машине

30ºC подойдет, чтобы одежда не была горячей, когда вы кладете ее в сушильную машину.

Всегда сушите одежду на самом низком нагреве.

Воздействие высокой температуры только увеличит шансы на усадку предметов одежды. Поэтому, чтобы избежать усадки одежды в сушилке важно избегать высокого нагревания.

Избегайте длинных циклов.

Они добавляют время, в течение которого ваша одежда будет переворачиваться.

Всегда старайтесь сушить одежду всего за один цикл.

Использование сушильной машины несколько раз приведет к более сильному раздражению волокон.

Всегда опорожняйте сушильную машину, как только цикл завершится.

Затем повесьте или сложите свою одежду, чтобы она оставалась в форме.

Чтобы избежать усадки одежды в сушилке, лучшим подходом будет нежная и холодная стирка. Если вы озабочены тем, что из-за этого ваша одежда может пахнуть влажной, не волнуйтесь: существует много способов сохранить свою одежду свежей. К ним относятся:

Извлеките одежду из стиральной машины, как только цикл завершится.

Затем немедленно переместите его в сушилку.

Добавление белья в цикл сушки вместе с одеждой.

Сушильное белье также помогает уменьшить статику и смятие.

Всегда убедитесь, что ваша одежда полностью сухая после цикла сушки.

Никогда не кладите влажную одежду обратно в свой гардероб.

Очистка лотка для ворса после каждого цикла.

Также важно регулярно опорожнять емкость для воды.

Регулярно чистите сушильную машину.

Это позволит избежать попадания запахов сырости или плесени на вашу одежду во время высыхания.

Источник: cleanipedia

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