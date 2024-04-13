К счастью, существует несколько простых способов вывести пятна от зубной пасты из одежды даже на деликатных тканях. Мы расскажем вам о них.

Соскребите или сотрите излишки зубной пасты чистой влажной тканью или тупым ножом

Для всех пятен важным первым шагом являются соскобы или вытереть излишки зубной пасты чистой влажной тканью или тупым ножом, если она высохла.

Промокните пятно мокрой тканью

Используйте чистую влажную ткань, чтобы промокнуть пятно от зубной пасты, позволяя воде пропитаться, чтобы зубная паста растворилась.

Предварительно обработайте пятно средством для стирки

Всегда следуйте инструкциям изготовителя и сначала проверяйте на небольшом незаметном участке.

Нанесите небольшое количество моющего средства на пятно для предварительной обработки. Дайте ему отдохнуть несколько минут, а затем постирайте как обычно. Для деликатных тканей используйте подходящее средство для стирки.

Прополощите холодной водой и постирайте в обычной стиральной машине

Как только пятно от зубной пасты получится как можно больше, тщательно прополощите и постирайте как обычно.

Поместите пятно в сушильную машину, когда пятно будет полностью удалено

Прежде чем класть одежду в сушильную машину, убедитесь, что пятно исчезло, поскольку высокая температура может «закрепить» пятна.

Как вывести сложные пятна от зубной пасты:

Замочите запятнанное изделие в теплой воде, затем постирайте и прополощите как обычно. Опять же высушите на воздухе или по крайней мере убедитесь, что никакого пятна не осталось, прежде чем положить одежду в сушильную машину.

Смешайте раствор 1 уксуса с 2 частями воды и нанесите на пятно от зубной пасты. Оставьте примерно на 1 минуту, затем прополощите и постирайте как обычно.

Используйте коммерческий продукт для удаления пятен, палочку или спрей, чтобы вывести сложные пятна от зубной пасты. Нанесите прямо на пятно и оставьте в соответствии с инструкциями производителя. Устойчивые пятна, возможно, придется оставить на ночь. Выперите обычным способом, еще раз проверьте, исчезло ли пятно, прежде чем класть в сушильную машину.

Вот и все, вывести пятна от зубной пасты действительно несложно.