Получите наилучшие советы по предотвращению утечки из одежды и что делать, если цветные пятна все равно остаются.

Покупать новую одежду всегда приятно, но последнее, чего вы хотите, это чтобы краска из ваших новых нитей потекла во время первой стирки; именно поэтому важно знать, как правильно постирать цветную одежду.

Как постирать новую цветную одежду, чтобы цвет не "потек"

Хотя отнести свою одежду к профессиональному уборщику может показаться простым вариантом, есть простые шаги, которые вы можете предпринять, когда дело доходит до того, как постирать одежду так, чтобы цвет не "потек".

Стирайте цветное и белое белье отдельно

Всегда стирайте цветное и белое белье отдельно. Если у вас есть новая одежда ярких цветов, вы можете постирать ее только у подобных цветов или постирать вручную во время первой стирки. Стирайте одежду на низкой температуре, желательно 30ºC.

Не сушите одежду в сушильной машине, так как это может оставить пятно

Избегайте сушки одежды с пятнами, так как высокая температура может оставить цветовые пятна на вашей одежде.

Промокните пятно чистой тканью, чтобы максимально приподнять его

Если пятно все равно останется, промокните пятно, чтобы удалить из него как можно больше жидкости, избегая трения, поскольку это протолкнет пятно глубже в волокна.

Выстирайте одежду еще раз

Попытайтесь еще раз постирать одежду, следуя инструкциям на этикетке. В идеале вы должны стирать одежду с размытием цвета отдельно – если пострадали несколько вещей, вы можете воспользоваться короткой программой в стиральной машине, но если это одна вещь, лучше постирать ее вручную.

Добавьте чашку дистиллированного белого уксуса в холодную воду и намочите пятно.

Попытайтесь добавить чашку дистиллированного белого уксуса в миску с холодной водой и смочить загрязненный участок. Обязательно проверьте небольшой участок одежды, чтобы убедиться, что на него не повлияет уксус. Затем снова постирайте как обычно.

Используйте коммерческое пятновыводитель и постирайте в обычном режиме

Если ничего не помогает, попробуйте использовать коммерческий продукт для удаления пятен. Он поможет постирать вашу цветную одежду так, чтобы она не "потекла". Убедитесь, что вы прочитали указания на этикетке и сначала проверьте продукт на небольшом участке. После того, как вы обработали пятно, прополощите одежду и постирайте, как обычно. Вот и все, с этими советами у вас должно получиться постирать цветную одежду так, чтобы она не потекла.

Источник: cleanipedia

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