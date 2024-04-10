Используйте щетку для замши, чтобы избавиться от любой грязи.

Сначала используйте щетку для замши, чтобы избавиться от любой поверхностной грязи из ваших ботинок или ботинок. Это отличный способ помочь очистить замшу перед более интенсивными процедурами. Всегда чистите щеткой волокна ткани, а не против.

Удалите потертые края щеткой для замши.

Если ваши ботинки сильно потерты по краям, снова воспользуйтесь щеткой для замши. Однако на этот раз используйте энергичные движения вперед-назад, чтобы удалить все свободные волокна. Старайтесь держаться поближе к месту царапин, вместо того, чтобы тереть неповрежденную замшу.

Обработайте стойкие пятна водой.

Устойчивые пятна нужно обрабатывать водой – осторожно! Так как точечная чистка может создать водяные знаки, всегда чистите весь ботинок, чтобы не было заметно любое изменение цвета.

Если обувь мокрая, сверните бумагу внутри и дайте высохнуть естественным путем.

Используйте щетку для замши, чтобы нанести небольшое количество воды на всю обувь, протирая загрязненный участок. Вставьте обувную елку или свернутую бумагу, чтобы сохранить форму ботинка, и дайте ему высохнуть естественным путем. Не используйте газету, поскольку чернила могут перетекать на ткань.

Удалите солевые следы белым уксусом.

Если на ваших ботинках остались следы соли от воды, используйте небольшое количество белого уксуса в качестве чистящей замши. Запах уксуса может быть заметен в первые несколько раз, когда вы надеваете ботинки, но со временем он исчезнет.

Как чистить замшевые куртки и другие аксессуары

Распушите волокна щеткой для замши.

Снова начните со щетки для замши, чтобы ослабить волокна ткани. Это избавит от любой поверхностной грязи и обеспечит лучший доступ к глубоким, притертым пятнам.

Для удаления пятен нанесите тонкий слой кукурузной муки и оставьте на ночь.

Чтобы удалить пятна – особенно жирные остатки или следы от пота – нанесите тонкий слой муки кукурузной на одежду и оставьте на несколько часов. Для лучших результатов оставьте кукурузную муку работать на ночь. Кукурузная мука поглотит пятна и удалит их из материала. Затем с помощью щетки для замши удалите муку.

При необходимости используйте пароочиститель.

Очистка паром также хорошо подходит для того, чтобы чистить замшевую одежду, но будьте осторожны, чтобы не перенасытить материал. Лучший способ очистить замшевую одежду паром – это повесить ее в ванной комнате с горячей водой после горячей ванны или душа.

При необходимости используйте чистящие средства кожи.