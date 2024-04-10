Если вы случайно разлили лак для ногтей на одежду, не торопитесь паниковать, ведь вывести его вполне реально.

К счастью, есть много способов вывести нежелательные пятна от лака для ногтей – просто прочтите это руководство о том, как удалить лак для ногтей с одежды, и выберите правильный способ для себя.

Как вывести пятна от лака для ногтей с одежды, которую можно стирать

Вывести пятна от лака для ногтей с одежды, которую можно стирать, проще, чем из тех вещей, которые можно чистить только химчисткой, и это можно легко попробовать дома. Чтобы получить отличные результаты, попробуйте этот метод для одежды, которую можно стирать.

Удалите излишки тупым инструментом

Осторожно удалите излишки лака тупым инструментом, например ложкой.

Используйте жидкость для снятия лака с ацетоном на небольшом кусочке ткани.

Затем возьмите жидкость для снятия лака с ацетоном и проверьте ее на маленьком кусочке ткани, который не виден, когда вы надеваете одежду, чтобы убедиться, что цвет не растекается.

Смочите ткань ацетоном и нанесите на это место

Смочите ткань или подушечку ацетоном, затем протрите ею загрязненный участок. Рекомендуется избегать интенсивных движений, чтобы не повредить волокна.

Повторите с чистой тканью, если пятно осталось

Если пятно осталось, попробуйте использовать свежую ткань или прокладку и повторите процесс

Оставьте высыхать

После завершения оставьте ткань высохнуть.

Если эти шаги не удалили пятно от лака для ногтей, вы можете попробовать использовать растворитель для химчистки или обратиться за профессиональной помощью к местной химчистке.

Как вывести пятна от лака для ногтей с деликатной одежды

Определенные ткани более щепетильны, чем другие, и их нельзя стирать в стиральной машине. Поэтому важно принять во внимание приведенный ниже список, чтобы предотвратить повреждение при удалении лака для ногтей из одежды, и обязательно проверяйте этикетку ухода на своей одежде, чтобы получить указания. Потенциальные ткани только для сухой чистки включают: - Шелк - Шерсть - Модакрил - Округ - Ацетат Следующие шаги являются удобным способом вывести пятна от лака для ногтей с одежды, не причиняя никакого вреда щекотливым вещам. Как и в последнем методе, убедитесь, что вы сначала проверили очистительный раствор на небольшом скрытом участке ткани.

Используйте тупой инструмент, чтобы соскоблить излишки лака для ногтей.

Во-первых, попробуйте удалить излишки лака для ногтей, соскочив любые твердые кусочки или чешуйки. Используйте относительно тупой инструмент, чтобы не повредить ткань.

Смешайте одну часть кокосового масла с восемью частями растворителя для химчистки и нанесите на пятно

Сделайте сухое пятно из одной части кокосового или минерального масла на восемь частей растворителя для химчистки и нанесите на пятно в качестве предварительной обработки.

Оставьте на несколько минут

Оставьте сухой споттер на несколько минут.

Промокните тампоном, чтобы впитать лак для ногтей

Затем промокните участок тампоном или тканью, чтобы лак для ногтей мог впитаться.

Промокните, пока пятно не исчезнет, ​​а затем дайте высохнуть.

Продолжайте промокать, пока пятно не будет удалено, а затем дайте высохнуть.

Источник: cleanipedia

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