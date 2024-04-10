Любые пятна на коврах выглядят неэстетично, независимо от того, свежевылитые или засохшие, но со всеми ими можно справиться.

Быстро действовать – это всегда самый лучший совет, когда пролитая чашка кофе оставляет пятна на ковре , но на самом деле иногда пятна стоят много лет, прежде чем мы попытаемся их вывести. Или мы даже не знаем, что они там, пока не передвинем диван - ага! Хорошая новость состоит в том, что большинство пятен с ковров можно удалить, если немного знать. Вот как избавиться от пятен на ковре с помощью разнообразных проверенных методов.

Как избавиться от пятен на ковре: простой способ

В этом методе используется простой раствор мыла и воды, который поможет вывести большинство пролитых пятен на водной основе. Попытайтесь использовать этот метод сначала во время обработки пятен на водной основе, оставленных такими продуктами, как фрукты, молоко, натуральные пищевые красители, а также газированные напитки и желе.

Быстро очистите пятно

Сделайте это как можно скорее после создания. Если дать пятнам высохнуть на волокнах, их гораздо труднее вывести. Свежие пятна, как правило, еще влажные и выводятся с гораздо меньшими усилиями.

Впитывайте жидкость

Используйте ткань из микроволокна, кухонное полотенце или другую чистую ткань, которая не растворяется при контакте с водой, и промокните пятно. Бумажные полотенца могут показаться хорошей идеей, но когда они начинают разрываться, небольшие кусочки салфетки могут прилипать к волокнам ковра.

Сбрызните пятно

Наполните бутылку холодной водой с пульверизатором, добавив чайную ложку мягкого моющего средства. Слегка распылите на загрязненный участок, но не пропитывайте и оставьте действовать на пять минут.

Промокните пятно

Работая снаружи внутрь, способствуя переносу грязи на ткань, а не на другие части пола. Никогда не вытирайте пятна, поскольку это просто распространит след на большую площадь ковра. Если ваша ткань пропитывается пятном, замените ее новой и промокайте, пока пятно не исчезнет.

Прополощите пятно

Используя чистую, влажную (не намочную) ткань, снова промокните пораженный участок, чтобы удалить любые следы мыльного раствора из ковра.

Высушите участок

Смочите излишки влаги, промокнув пятно сухой тканью или полотенцем.

Гуверизировать территорию

Подождите, пока ковер высохнет, а затем протрите его, чтобы оживить волокна ковра. Как вывести пятна с ковра уксусом Если вы хотите избегать использования любых химикатов и интересуетесь, как вывести старые пятна из ковра с помощью уксуса, этот метод сочетает уксус с водой и моющим средством и хорошо помогает сдвинуть эти действительно стойкие пятна. Вот пошаговое руководство: Смешайте два стакана теплой воды с одной столовой ложкой моющего средства и одной столовой ложкой белого уксуса. Используйте чистую ткань, чтобы нанести этот раствор на пятно, действуя от краев внутрь. Промокните чистым сухим полотенцем, чтобы удалить больше пятна. Повторите при необходимости. Используйте холодную воду на чистой ткани, чтобы промокнуть пятно и смыть моющий раствор. Промокните сухим полотенцем и дайте ковру высохнуть на воздухе. Как вывести пятна из ковра содой Никогда не недооценивайте очистительную силу пищевой соды. Этот основной продукт для кухонного шкафа может помочь добавить дополнительный шарм, когда дело доходит до удаления этих сложных пятен. Поскольку пищевая сода может прилипать к некоторым типам ковровых волокон, важно сначала проверить этот метод на скрытом участке ковра. Посыпьте пищевую соду на загрязненный участок и оставьте его впитываться по крайней мере на 15 минут или в идеале на ночь. Смешайте одну чашку белого уксуса с двумя стаканами воды в бутылке с пульверизатором. Сбрызните на загрязненный участок, который взорвется и поднимет пятно на поверхность. Оставьте действовать на несколько часов. Протрите пасту из пищевой соды и уксуса, чтобы ее смягчили, прежде чем вытирать все это. Смойте любые остатки чистой производной губкой и оставьте высохнуть на воздухе. Вот и все, вам удалось вывести пятна из ковра.

Источник: cleanipedia

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