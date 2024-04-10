Если вам нужно быстро убрать ванную к приходу гостей, воспользуйтесь этими четырьмя способами.

Известковый налет, мыльная пена и другие пятна могут накапливаться на ванне со временем, но они не должны оставаться надолго с правильными советами о том, как очистить грязную ванну.

4 простых способа очистить ванну

Очистка ванны может быть быстрой и легкой работой – все, что вам нужно, это хорошее чистящее средство и резиновые перчатки. Всегда помните о том, из какого материала сделана ваша ванна, чтобы помочь вам выбрать подходящее чистящее средство из приведенных ниже вариантов.

Коммерческий уборщик

Если вы не хотите делать собственный раствор дома, то чистящее средство для ванной комнаты со специальной формулой станет быстрым и эффективным вариантом, просто внимательно следуйте инструкциям продукта. Спрей для ванной комнаты поможет удалить мыльную пену, известковый налет и водяные следы, оставляя сияющую ванну чистотой.

Для устойчивых пятен вы можете попробовать использовать средство на основе отбеливателя, однако используйте только если ваша ванна белая или светлого цвета. Это поможет отбелить вашу ванну и подходит для большинства ванн, включая старую эмаль – просто не забудьте сначала попробовать на небольшом участке ванны.

Пищевая сода

Пищевая сода, подходящая даже для старых эмалированных ванн, поможет очистить вашу ванну и избавить ее от неприятных пятен. Смешайте пасту из двух частей пищевой соды и одной части перекиси водорода и нанесите на пятна. Оставьте пасту для застывания примерно на полчаса. Когда пищевая сода успеет поработать с пятном, хорошенько почистите его и хорошо прополощите.

Фарфоровые ванны можно очистить более абразивным инструментом, например пемзой, но с эмалированными или акриловыми ваннами нужно быть осторожнее и вместо этого использовать губку, чтобы не поцарапать поверхность.

Уксус

Уксус, который подходит для фарфоровых ванн, является природным моющим средством, которое будет творить чудеса с вашей ванной. Удалите пятна от жесткой воды и мыльную пену, налив три стакана белого уксуса, запустив горячий кран с плагином. Наполните ванну доверху, чтобы она покрыла пятна и позволила уксу и воде просочиться в течение четырех часов. Когда вода стечет, возьмите щетку для чистки и вы сможете легко оттереть пятна.

Шампунь

И последнее, но не менее важное – наше самое необычное средство для чистки ванн – шампунь! Закончилось чистящее средство ванной комнаты, и вам нужно быстро очистить ванную? Скорее всего, это чистящее средство для ванны у вас уже есть. Возьмите шампунь и встряхните ванну, уделяя особое внимание пятнам, и почистите. Шампунь отлично удаляет мыльную пену, а также придаст дополнительный блеск вашим хромированным кранам!

С этими простыми советами о чистке ванны не будет оправдания в следующий раз, когда к вам придут посетители – даже шампунь поможет вам быстро оживить ванну!

Источник: cleanipedia

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