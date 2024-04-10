В Хмельницком трагедия развернулась вокруг смерти 41-летнего Андрея Панасюка, семья которого обвиняет местный ТЦК в ненадлежащем внимании к его здоровью. По словам близких, Андрей был силой доставлен в ТЦК для прохождения медкомиссии, где, несмотря на ухудшение состояния, не получил должной медицинской помощи. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Жена покойного, Алла Олейник, рассказывает, что состояние мужчины резко ухудшилось после того, как он был привезен в ТЦК, где во время прохождения медкомиссии у него было критически высокое артериальное давление. Давление зашкаливало за 200, при таких условиях обычно вызывают скорую.
Дома состояние мужчины ухудшилось, и только поздно вечером скорой его привезли в больницу. Андрей уже был в коме и это был инсульт, говорят медики.
"Пациент был доставлен к нам в 23:00, состояние его было коматозным, присутствовали судороги. Операция длилась несколько часов, в 6:30 закончилась, но пациент так и не придя в сознание, скончался", - говорит директор Хмельницкой городской больницы Валерий Тыквенный.
Ответственные лица в ТЦК отрицают обвинения, утверждая, что Панасюк сам отказался от вызова скорой помощи.
"При прохождении комиссии у человека обнаружили повышенное артериальное давление, врач-терапевт дала лекарства, перепроверили – давление было повышено. Соответственно было предложено вызвать скорую, на что он отказался, сказал, что не нуждается", – говорит Александр Фурман", – рассказывает Александр Фурман, начальник Хмельницкого городского ТЦК.
Отмечается также, что Андрей находился в розыске за уклонение от военной службы с мая 2023 года. Несмотря на это, в ТЦК утверждают, что Панасюку были предоставлены все необходимые документы для дополнительного обследования в больнице, однако он решил вернуться домой, где его состояние резко ухудшилось.
Семья Андрея обратилась в полицию, и дело было передано в Государственное бюро расследований для дальнейшего разбирательства.
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