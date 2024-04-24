Ретроградный Меркурий часто встречается всеми знаками Зодиака со страхом и скептицизмом, поскольку вы начинаете опасаться проблем, которые могут возникнуть в связи с технологиями, путешествиями или даже проблемами в отношениях.

Тем не менее, ретроградный Меркурий в Овне не является проблематичным и сможет помочь вам понять и более полно двигаться к своей божественной судьбе.

Как ретроградный Меркурий в Овне влияет на каждый знак зодиака с 1 по 25 апреля:

Овен

Потратьте время на размышления о том, как вы игнорировали или подвергали себя газированию с точки зрения того, чего вы действительно хотите от жизни. Это делается для того, чтобы вы могли научиться тому, что вы не можете выбирать то, что другие считают лучшим для вас, но вместо этого в глубине души знаете, что единственный способ обрести удовлетворение — это быть верным своему подлинному «я». Друзья и люди, которым действительно суждено быть в вашей жизни, поддержат вас. Но частью этого процесса является выбор того, чего вы действительно хотите, без участия или мнения других. Когда вы будете принимать решения, исходя из своей истины, станет удивительно, насколько проще и изобильнее ощущается жизнь.

Телец

Неважно, есть ли у вас уже план или даже если некоторые мечты кажутся слишком грандиозными. Самый важный выбор, который вы можете сделать прямо сейчас, — это настроиться на свою душу и чтить свои мечты и интуицию. Это нормально, когда путь появляется, когда вы начинаете двигаться вперед, так Вселенная проверяет ваше доверие. Положитесь на то, куда ваша интуиция направляет вас в это время, как на идеи, так и на то, откуда приходит вдохновение, поскольку именно здесь находится ваша судьба. Чем раньше вы настроитесь на свою душу, тем легче вы сможете воплотить жизнь своей мечты.

Близнецы

Вам не обязательно делать все это в одиночку. Вам не нужно пытаться добиться желаемых изменений или успеха в одиночку. Вокруг вас есть круг людей, которые не только заботятся о вас, но и служат важным ресурсом для вашего будущего. Сделайте осознанный выбор в пользу сотрудничества и чаще обращайтесь за помощью. Рассматривайте это как командные усилия и деятельность, потому что благодаря этому пространству вы сможете воплотить в жизнь каждое свое желание. И именно это позволяет вам с уверенностью знать, что вы идете в соответствии со своей судьбой.

Рак

Забота обо всех — не ваша работа, и как бы сильно вы ни любили тех, кто в вашей жизни, в конечном итоге вам нужно любить себя с такой же яростью. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы сосредоточиться на своем профессиональном пути, сосредоточившись на том, что вас интересует и что делает честь вашим талантам. Это ваше время, чтобы стать более уверенным, ясным и смелым, двигаясь вперед, зная, что вы не можете потерпеть неудачу. Сосредоточьтесь на своем профессиональном успехе, потому что вы заслуживаете того, чтобы иметь собственную жизнь и цель.

Лев

Вы можете выбрать, что соответствует вашей душе, а что нет. Неважно, кто писал правила вашей жизни, это момент, когда вы наконец осознаете, что обладаете способностью писать свои собственные. Когда вы освобождаетесь и отбрасываете правила, идеалы и даже планы, которые контролировали ваши решения, вы получаете большую свободу выбора для себя. Все рассматривается как возможность, вам просто нужно решить, что вам больше не нужна безопасность вашей зоны комфорта.

Дева

Вы получаете возможность принимать решения и делать выбор в своей жизни, который откроет путь судьбы. Но вас также попросят забрать вашу силу у тех, кому вы ее передали или даже тех, кто взял ее на себя. Это эпоха возвращения, когда вы наконец понимаете, что ваш свет не предназначен для приглушения и что существует большая разница между тем, что вам нужно, и тем, что вы хотите. И теперь, преследуя обоих, вы поймете, что ваша судьба всегда была вашим выбором.

Весы

Вы понимаете, что ваш личностный рост и исцеление существенно влияют на решения, которые вы принимаете в своих романтических отношениях. Но вы не можете слишком быстро выбрать один путь, особенно когда вы знаете, что все еще находитесь в процессе становления себя лучше. Принимайте решения так, как считаете нужным, но будьте осторожны в процессе. Вы будете просить большего от своего партнера или даже от потенциальных любовников, но все начинается с того, что вы знаете, чего вы стоите, и больше не боитесь того, что можете потерять, потому что все, что вы увидите, — это то, что вы можете получить.

Скорпион

Ваше сердце — один из ваших величайших даров, но это также означает, что вы должны его беречь. Никто не может создать жизнь, о которой вы мечтаете, кроме вас просто потому, что только вы знаете свою душу. Не бойтесь расстраивать других, или даже некоторых, столь же холодных, поскольку именно границы позволят вам создать жизнь, соответствующую вашей судьбе. Вам придется принимать трудные решения, но они также приведут к облегчению жизни. Станьте настолько решительными в выборе своей судьбы, что вы защитите себя и свои мечты любой ценой, зная, что эта глава вашей жизни целиком зависит от вас.

Стрелец

Вы уже не тот, кем были раньше, а это значит, что вы также должны примириться не только со своим прошлым, но и с предыдущими версиями себя. Вам не будет полезно таскать с собой этот чемодан сожалений. Ваш выбор до сих пор сделал вас тем, кто вы есть. Проведите время, воссоединяясь со своим внутренним ребенком, вспомните, что вас освещало, а затем используйте эту энергию, чтобы создать жизнь, полную и абсолютной радости.

Козерог

Это нормально — признать, что ваша семья значит больше, чем карьера или финансы. Опираясь на эту новую истину и видя, что в конце концов важнее всего то, кого вы любите, вы также достигаете новой точки роста внутри себя. Вы, наконец, видите, что может быть, когда вы больше не пытаетесь форсировать или подталкивать события. Уделяйте время семье, дому, сосредоточению внимания и инвестированию в отношения, которые делают вашу жизнь такой, какая она есть. Профессиональный и финансовый успех придет, когда вы будете в большем равновесии с самим собой, а это также означает, что путь к вашему сердцу ведет и к вашей судьбе.

Водолей

У вас невероятный дар объединять других и видеть видение, настолько уникальное и оригинальное, что другие могут нуждаться в вашем руководстве. Это ваша уникальная цель в этом мире, поскольку вы действительно являетесь провидцем, знающим в своем сердце, что отвечает наилучшим интересам коллектива. Но чтобы полностью войти в эту роль, вам нужно начать говорить. Не бойтесь того, как будут восприняты ваши слова или послания, а копайте глубоко в своей душе и помните, что есть разница между руководством и обучением. Путеводитель излучает истину другим, не показывая им путь, поэтому, если вы следуете своим путем судьбы, это только поможет побудить других сделать то же самое.

Рыбы

Вы исцеляли свою рану, связанную с нехваткой, дефицитом и даже неправильным представлением о том, что быть духовным означает, что вам также придется бороться. Но вы также больше внимания уделяете тому, как обезопасить себя, не оставаясь отшельником в этом мире. Оба этих урока должны были подготовить вас к этому моменту, когда вы начнете вступать в изобилие и судьбу, которые всегда были предназначены для вас. Сосредоточьтесь на практических вопросах, но продолжайте подтверждать свою ценность богатства, успеха и даже статуса, которые вы получите. Не отступайте от того, кем вам суждено стать, потому что мир ждет вас.

Последние новости Украины:

Самые свободолюбивые знаки Зодиака среди мужчин: абсолютно не терпят запретов и ограничений.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.